Trabzonspor'un forma tanıtımında transfer detayı! Sörloth var, Novak yok...
Trabzonspor'un 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar kulüp mağazasında satışa çıktı. Forma tanıtımında ise transfer detayı dikkat çekti.
Trabzonspor'un 2020-2021 sezonunda giyeceği formalar tanıtıldı. Çekimlerde Trabzonsporlu futbolcular ile tanıtım yapıldı.
Kamera karşısına geçen futbolcular Caleb Ekuban, Nwakaeme, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Serkan Asan, Sörloth, Jose Sosa ve Joao Pereira oldu.
Son günlerde adı Avrupa takımları ile anılan Sörloth'un forma çekiminde yer alması dikkat çekti. Adı Fenerbahçe ile anılan Filip Novak ise çekimlerde yer almadı.
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