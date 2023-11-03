Trabzonspor'un Fenerbahçe kamp kadrosu açıklandı! Trezeguet ve Bakasetas...

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Bir süredir sakat olan Mahmoud Trezeguet ve Anastasios Bakasetas kafilede yer aldı.
Tonio Teklic ve Umut Bozok deplasmana götürülmedi.
Kafilede yer alan isimler şu şekilde;
1. Uğurcan Çakır
2. Muhammet Taha Tepe
3. Kağan Moradaoğlu
4. Stefano Denswil
5. Filip Benkovic
6. Rayyan Baniya
7. Mehmet Can Aydın
8. Jens Stryger Larsen
9. Eren Elmalı
10. Dimitrios Kourbelis
11. Batista Mendy
12. Berat Özdemir
13. Umut Güneş
14. Abdülkadir Ömür
15. Anastasios Bakasetas
16. Enis Bardhi
17. Edin Vişça
18. Taxiarchis Fountas
19. Mahmoud Trezeguet
20. Nicolas Pepe
21. Paul Onuachu
22. Enis Destan