Trabzonspor'un eski yıldızı Manolis Siopis'ten Spor Arena'ya özel açıklamalar: Erol Bulut'un etkisi büyük oldu | Şampiyonlukta tarifsiz duygular hissettim

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2019-2021 yıllar arasında Alanyaspor forması giyen Manolis Siopis, 73 maçta 4 asistlik bir performans sergiledi. 2021 yılının yaz transfer döneminde Trabzonspor’un yolunu tutan başarılı futbolcu, 77 maçta forma giydi. Bordo-mavili ekipten geçtiğimiz yıl teknik direktör Erol Bulut’un takımı Cardiff City’e transfer olan Siopis, İngiliz ekibinde de istikrarlı bir performans ortaya koydu. Cardiff City’deki performansını değerlendiren başarılı orta saha, Premier Lig ile ilgili hedeflerini de anlattı.

30 yaşındaki futbolcunun Spor Arena'ya özel açıklamaları şu şekilde;

“BAŞKANIN ŞAMPİYONLUK VİZYONU TRABZONSPOR’U SEÇMEMDE ETKİLİ OLMUŞTU”

2 sene formasını giydiği Alanyaspor’da orta saha ve ön libero bölgesinde 73 maçta istikrarlı bir oyun sergileyen başarılı futbolcu, o dönem Trabzonspor’a olan transfer süreciyle ilgili konuşarak, “Artık bir sonraki adıma geçme zamanımın geldiğine karar verdiğim bir dönemdi. Avrupa'dan, Türkiye'den ve Amerika'dan kulüplerle konuşuyorduk. Hangi takıma gideceğimize karar vermemiz gerektiğinde Başkan Ahmet Ağaoğlu'nun bana olan inancı ve Trabzonspor'u yeniden şampiyon yapma vizyonu orayı seçmemde büyük rol oynadı. Şampiyonluğu kazanmak için yaptığı plan beni ikna etti ve teklifine ‘evet’ dedim. Transfer süreci zorlu geçti ama sonunda her şey yolunda gitti ve Trabzonspor'a transfer oldum” diye vurguladı.

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“TRABZONSPOR HALKI ŞAMPİYONLUK YAŞAMAYI HAK EDİYORDU”

2022 yılında en parlak dönemlerinden birini yaşayan Trabzonspor’un Süper Lig ve Süper Kupa zaferi yaşamasına etkili futboluyla katkı sağlayan Siopis, yaşadığı zaferlerle ilgili duygularını anlatarak, “Trabzonspor'la şampiyonluk kazanmak insanı büyüleyen bir duyguydu. Her yaştan insanın şampiyonluk sevincinden ağladığını görmek insana tarifsiz duygular hissettiriyordu. Trabzonspor halkı, bunu hak ediyordu ve onlara bu olağanüstü sevinci yaşatabildiğimiz için inanılmaz mutluydum” diye vurguladı.

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“ABDULLAH AVCI, OYUNCULARINI NASIL YÖNETECEĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORDU”

Trabzonspor’da görev yaptığı süre boyunca 1 Süper Lig, 2 Süper Kupa şampiyonluğu yaşayan teknik direktör Abdullah Avcı’yla ilgili konuşan 30 yaşındaki yıldız ön libero, “Abdullah Avcı, futbol kariyerimde birlikte çalıştığım en iyi insanlardan biridir. Bir teknik direktör olarak oyuncuları nasıl yöneteceğini çok iyi biliyor. Zaten bunu da aldığı başarılı sonuçlarla ve şampiyonluğu kazanarak herkese gösterdi” diyerek 60 yaşındaki başarılı teknik direktörden övgüyle bahsetti.

“NENAD BJELICA, KESİNLİKLE İYİ BİR TEKNİK DİREKTÖRDÜ”

Süper Lig şampiyonluğunu kazandıktan 1 yıl sonra ligi Hırvat çalıştırıcı Nenad Bjelica yönetiminde ligi 6.sırada tamamlayan ve taraftarına şok yaşatan Trabzonspor, o dönem tecrübeli teknik adamla 16 maç çalıştıktan sonra yollarını ayırmıştı. 16 maçta 8 galibiyet ve 8 mağlubiyet aldıktan sonra takımdan gönderilen eski teknik direktörüyle ilgili konuşan Siopis, “Nenad Bjelica ile çok az zaman geçirdim. O yüzden onun hakkında bir fikir beyan etmem adil olmaz. Bjelica, yine de kesinlikle iyi bir teknik direktördü. Onun döneminde neyin yanlış gittiğinden emin değilim” ifadelerini kullandı.

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“EĞER ŞANS BİRAZ YANIMIZDA OLSAYDI PREMİER LİG İÇİN PLAY-OFF OYNARDIK”

Trabzonspor’daki başarılı serüveninin ardından transfer olduğu İngiltere Championship’te sezonu 62 puanla bitiren Cardiff City’de 42 maça çıkan başarılı orta saha, yeni sezondaki hedeflerinden bahsederek, “Evet, ligi 12. sırada bitirdik ama daha iyi bir pozisyonu hak ettiğimizi söyleyebilirim çünkü kaybettiğimiz birçok maçta çok iyi futbol oynadık. Eğer biraz şans yanımızda olsaydı Premier Lig'e yükselmek için Play-Off'larda yer alabilirdik. Kişisel performansımdan memnunum ama her zaman kendimden yüksek seviyede beklentilerim var ve bu yıl daha da iyi olacağıma inanıyorum. Amacımız oynadığımız her maçı kazanmak ve teknik direktör Erol Bulut'un bizden istediği de bu” diye konuştu.

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“EROL BULUT, CARDIFF CITY’İ SEÇMEMDE KESİNLİKLE ÖNEMLİ BİR ROL OYNADI”

2019-2021 yılları arasında formasını giydiği Alanyaspor’da 34 maçta teknik direktör Erol Bulut’la çalışan Yunan yıldız, bu kez Cardiff City’de bir araya geldiği tecrübeli teknik adamın antrenörlük potansiyeliyle ilgili gözlemlerini anlatarak, “Erol Bulut Hoca ile ikinci kez çalışıyorum ve Cardiff City’i seçmemde kesinlikle önemli bir rol oynadı. O, titiz bir teknik direktör. Ayrıca oyuncularından ne istediğini biliyor ve en önemlisi her zaman kazanmak için oynuyor. Trabzonspor’dan ayrılmadan önce İngiltere'den ve diğer ülkelerdeki birçok ekipten teklif aldık ama Erol Bulut ile konuştuğumuzda nereye gitmek istediğimi biliyordum ve sonunda buraya geldim” dedi.

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“SÜPER LİG, KALİTE AÇISINDAN ÇOK İYİ BİR SEVİYEDE”

Yunanistan’ın güçlü ekiplerinden Olympiakos, Panionios ve Aris formaları giyen, son 1 yıldır Cardiff City formasıyla İngiltere futbolunda da deneyim yaşayan Manolis Siopis, Süper Lig’deki futbolu bu liglerle karşılaştırarak, “Türkiye Süper Ligi, en çekişmeli liglerden biridir. Liginiz kalite açısından çok iyi bir seviyede çünkü orada birçok iyi Türk oyuncunun yanı sıra büyük liglerden gelen yabancı futbolcular da var” ifadelerini kullandı.

“SÜPER LİG’DEKİ EN İYİ ATMOSFER TRABZONSPOR’DA”

Alanyaspor ve Trabzonspor formalarıyla mücadele ettiği Türkiye kariyerinde toplam 150 maça çıkan Manolis Siopis, Süper Lig’in hem stadyum hem de taraftar anlamında farklı atmosferlerinde heyecan yaşama şansı yakaladı. Süper Lig’deki bu atmosferle ilgili gözlemlerini aktaran başarılı ön libero, “Elbette Türk stadyumlarındaki atmosfer heyecan verici ve bu duyguyu yaşamak çok güzel. Daha iyi bir atmosferden bahsedecek olursam size Trabzonspor demek istiyorum” diye konuştu.

“SÜPER LİG’DEKİ OLAYLARIN YETKİLİLER TARAFINDAN ÇÖZÜLMESİ GEREKİYOR”

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendiği karşılaşmanın ardından saha içinde yaşanan olaylar Türk futboluna darbe vurmuştu. Her iki takım PFDK tarafından cezalar alırken, Türk futbolunun gidişatı tartışma konusu olmuştu. Türk futbolunda son dönemde yaşanan olaylara da değinen Yunan futbolcu, “Bu konuların yetkililer tarafından çözülmesi gerektiğine inanıyorum. Bu konuda yorum yapmak istemiyorum. Artık sadece Türkiye Süper Ligi’nin olumlu yönlerini hatırlamak ve konuşmak istiyorum” diye vurguladı.

“BENİM POZİSYONUMDA OYNAYAN EN MUHTEŞEM FUTBOLCU ATİBA HUTCHİNSON’DU”

Alanyaspor ve Trabzonspor formasıyla Süper Lig kariyerinde toplam 125 maça çıkan 30 yaşındaki futbolcu, bu maçların 118’inde ön libero bölgesinde forma giydi ve etkileyici bir performans gösterdi. Süper Lig’de kendi pozisyonunda oynayan en beğendiği futbolcuyu açıklayan Manolis Siopis, “Bana göre ön libero pozisyonunda oynayan en muhteşem futbolcu Atiba Hutchinson’du” diye konuştu.