Trabzonspor'un eski yıldızı Joao Pereira, Türkiye'ye teknik direktör olarak geri döndü! İşte yeni takımı

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Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor'da teknik direktör Sami Uğurlu'yla bugün yollar ayrılmıştı.

Portekiz spor gazetesi Record'un haberine göre; Alanyaspor, teknik direktörlük görevi için Sporting Lizbon'un B takımını çalıştıran João Pereira'yla anlaşmaya vardı.

41 yaşındaki genç teknik adamın bu sabah Lizbon'dan ayrılarak Alanya'ya gittiği belirtildi.

Joao Pereira, futbolculuk kariyerinde yaklaşık 4 yıl Trabzonspor formasıyla Türkiye'de oynamıştı.

PEREIRA’NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARİYERİ

2021 yazında kramponlarını asan Pereira, Sporting alt yapısında önce U23 sonrasında ise B takımını çalıştırdı.

Amorim'in Manchester United'ın başına geçmesi sonrasında geçici teknik direktörlük görevine getirilen Pereira, A takımın başında da 8 maça çıkmıştı.

ALANYASPOR DÜŞME HATTININ 4 PUAN ÜZERİNDE!

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Alanyaspor, 27 haftası geride kalan Süper Lig'de topladığı 31 puanla 14. sırada, düşme hattının 4 puan üstünde yer alıyor.