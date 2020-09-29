Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'nın eşi Sevil Özyazıcı hayatını kaybetti
Trabzonspor'ujn eski teknik direktörü ve eski futbolcularından Ahmet Suat Özyazıcı'nın eşi Sevil Özyazıcı hayatını kaybetti.
Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:
Eski teknik direktörümüz ve eski futbolcumuz Ahmet Suat Özyazıcı’nın eşi Sevil Özyazıcı’nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Sevil Özyazıcı’ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.
Not: Merhume Sevil Özyazıcı’nın cenazesi 29 Eylül Salı (bugün) saat 14.00’te Gülbaharhatun Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığı’na defnedilecektir.
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