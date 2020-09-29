Trabzonspor'un eski teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı'nın eşi Sevil Özyazıcı hayatını kaybetti

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Eski teknik direktörümüz ve eski futbolcumuz Ahmet Suat Özyazıcı’nın eşi Sevil Özyazıcı’nın vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Sevil Özyazıcı’ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz.

Not: Merhume Sevil Özyazıcı’nın cenazesi 29 Eylül Salı (bugün) saat 14.00’te Gülbaharhatun Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından Sülüklü Mezarlığı’na defnedilecektir.

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