Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Kıvrak'tan Abdullah Avcı yorumu!

Trabzonspor'un eski kalecisi Onur Kıvrak, Tivibu Spor'a yaptığı açıklamalarda bordo-mavili takımın durumunu ve Abdullah Avcı'yı değerlendirdi.

İşte Onur Kıvrak'ın sözleri;

Abdullah Hoca gelmeden önce gerçekten kötü bir pozisyondaydık. İstediğimiz oyunu oynayamıyorduk. Ne kadar oynarsanız oynayın, istediğiniz sonuçları alamayınca karşınıza sonuçlar kötü çıkıyor.

ÇOK KALİTELİ VE SİSTEMLİ HOCA

Abdullah hoca ile inanılmaz bir değişim olduğunu düşünüyorum. Takım bir sistem içinde hareket ediyor, arkadaşlık ön planda. Ben kendisiyle milli takımda çalıştım, çok kaliteli, sistemli bir hoca. Belli bir sistemi var, o sistem dahilinde antrenmanları yaptırır, takımı hazırlar.

HOCA İLE DEVAM EDİLMELİ

Abdullah hoca ile kesinlikle devam edilmeli. 1 sene için bir teknik adam başarılı ya da başarısız diye lanse edilmemeli, arkasında durulmalı. Abdullah hoca inşallah takımı istediği yere, gönlümüzdeki şampiyonluğa taşır, biz de mutlu oluruz.