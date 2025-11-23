×
Trabzonspor'un eski golcüsü Teofilo Gutierrez'den Fenerbahçe'nin yıldızı Jhon Duran için ilginç sözler: 'Kendini dünyanın en iyisi sanıyor, onun ilacı iki tokat!'

#Fenerbahçe#Trabzonspor#Jhon Duran
Oluşturulma Tarihi: Kasım 23, 2025 14:14

Bir dönem Trabzonspor'da da oynayan Kolombiyalı golcü Teófilo Gutiérrez, Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Jhon Duran için, "Kendini dünyanın en iyisi sanıyor. Onun ilacı iki tokat" ifadelerini kullandı.

Kariyerini ülkesinde Junior FC'de sürdüren Trabzonspor'un eski golcüsü Teófilo Gutiérrez, Fenerbahçe forması giyen vatandaşı Jhon Duran hakkında açıklamalarda bulundu.

"İHTİYACI OLAN TEK ŞEY SARSICI İKİ TOKAT!"

Control Dirigido TV ile yaptığı röportajda Duran'ın Kolombiya'nın en iyi forvetlerinden biri olduğunu belirten Teófilo Gutiérrez, "Artık kendisinden hoşlanmayanlara daha fazla fırsat veremeyeceğini biliyor. Harika bir oyuncu, büyük bir potansiyeli var, ama artık bunu göstermesi gerekiyor. İhtiyacı olan tek şey sarsıcı iki tokat yemesi (gülerek) ve kendine gelmesi, hepsi bu." ifadelerini kullandı.

"KENDİNİ DÜNYANIN EN İYİSİ SANIYOR"

Jhon Duran'ı kişiliği nedeniyle çok eleştiri aldığını söyleyen Teofilo Gutierrez, "Öyle olduğu için değil, bu onun kişiliği. Duran kendini dünyanın en iyisi sanıyor. Kim ona "hayır, değilsin" diyebilir ki? Luiz Diaz da kendini dünyanın en iyisi sanmıyor mu? Elbette sanıyor, sadece Duran gibi çıkıp söylemiyor çünkü onun farklı bir kişiliği var." şeklinde konuştu.

MİLLİ TAKIM İÇİN SON ŞANSLARI

Kolombiya basınında yer alan haberlerde, Jhon Duran'ın milli takımdaki forvet pozisyonu için büyük umut vadettiği ancak 2026 Dünya Kupası'nda yer alabilmesi için teknik direktör Néstor Lorenzo'nun güvenini yeniden kazanması gerektiği belirtildi.

Duran, Kolombiya milli takımı formasını son olarak 6 Haziran 2025 tarihinde Peru'yla oynanan eleme maçında terletmiş, o tarihten sonra kadroya çağrılmamıştı.

PERFORMANSI

Fenerbahçe'nin büyük umutlarla Al-Nassr'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Jhon Duran, yaşadığı sakatlıklar ve form düşüklüğü nedeniyle şu ana dek beklenen performansın çok uzağında kaldı.

Sarı-lacivertli formayla bugüne dek 9 maça çıkan Duran, sahada bulunduğu 385 dakikada 2 gol atıp 1 de asist üretti.

