Trabzonspor'un eski futbolcusu Nwakaeme'den Abdullah Avcı paylaşımı! Taraftar heyecanlandı

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Trabzonspor'da forma giydiği dönemde ortaya koyduğu performansla hem elde edilen başarılarda büyük katkı sağlayan hem de futbolseverlerin hayranlıkla izlediği Anthony Nwakaeme'den yeniden göreve dönen Abdullah Avcı için paylaşım geldi

34 yaşındaki yıldız futbolcu, Instagram'da Abdullah Avcı için; "Tekrar hoş geldin büyük hoca" paylaşımı yaptı.

Kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al-Fayha’da sürdüren Nwakaeme için ayrıldığı günden itibaren taraftarlar geri dön çağrısında bulunuyordu. Nijeryalı futbolcunun bu paylaşımı taraftarlarda heyecan yaratırken, yönetimin devre arasında eski yıldızı için bir adım atabileceği konuşuluyor.

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Bordo-mavili takımda 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa şampiyonluğu gören Nwakaeme; bordo-mavili forma altında çıktığı 145 maçta 47 gol ve 45 asistlik performans ortaya koymuştu.