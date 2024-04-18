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Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TFF başkan adaylığını açıkladı

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#İbrahim Hacıosmanoğlu#Tff#Trabzonspor
Trabzonsporun eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu TFF başkan adaylığını açıkladı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 18, 2024 15:08

Bir dönem Trabzonspor'da başkanlık görevini yürüten İbrahim Hacıosmanoğlu, TFF başkan adayı olduğunu açıkladı.

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Trabzonspor eski başkanlarından İbrahim Hacıosmanoğlu, 18 Temmuz'da yapılacak. Seçimli Genel Kurul'da TFF başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

TFF için daha önce de Erdal Alkış ve Servet Yardımcı başkan adaylıklarını açıklamıştı.

 

İBRAHİM HACIOSMANOĞLU KİMDİR?

İbrahim Hacıosmanoğlu 1966 yılında Trabzon'un Of ilçesinin Hayrat Beldesi'nde doğdu. Uzun yıllar ticaret ile uğraştı.

2005-2007 yılları arası Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2008'de dönemin Trabzonspor Başkanı Nuri Albayrak'ın istifa edip seçim kararı alması üzerine seçimlerde aday oldu, fakat diğer başkan adayı Sadri Şener seçimleri kazandı ve seçilemedi.

27 Şubat 2012 tarihinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu, fakat seçilemedi. 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybederek, görevini Muharrem Usta'ya devretti.

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#İbrahim Hacıosmanoğlu#Tff#Trabzonspor

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