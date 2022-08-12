Trabzonspor'un Enis Bardhi transferinin perde arkası! Wayne Rooney ikna edemedi...

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Trabzonspor’un 27 yaşındaki Kuzey Makedonyalı futbolcusu Enis Bardhi, bordo mavili takıma gelmek için DC United ve Yunan ekibi Olympiakos’un tekliflerini reddetti.

Wayne Rooney’nin teknik direktörlük yaptığı MLS ekibi DC United ve Yunanistan temsilcisi Olympiakos’un da transfer etmek istediği Enis Bardhi, Türk takımı olması ve Şampiyonlar Ligi’nde oynama hayali nedeniyle Trabzonspor’u tercih etti.

Özellikle bordo-mavili takımın şampiyonluk kutlamalarındaki görüntülerden çok etkilenen 27 yaşındaki futbolcu, diğer teklifleri reddederek Trabzonspor’a geldi.

Öte yandan Levante’nin 5 milyon Euro’luk teklif nedeniyle Bardhi’yi Olympiakos’a göndermek istediği ancak Kuzey Makedonyalı oyuncunun Trabzonspor’da forma giymek istediğini iletmesinin ardından kulübünün geri adım attığı öğrenildi.



ROONEY İKNA EDEMEDİ



Trabzonspor’un Bardhi transferindeki tek rakibi Olympiakos değildi. MLS ekiplerinden DC United’da oyuncuyu kadrosuna katmak için girişimlerde bulundu.

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Teknik direktör Wayne Rooney, kadrosunda görmek istediği Kuzey Makedonyalı oyuncuyla birkaç kez görüşme gerçekleştirse de Bardhi, Şampiyonlar Ligi’nde oynama istediği nedeniyle teklifi reddetti.

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ERTUĞRUL DOĞAN TRANSFERİ BİTİRDİ



Trabzonspor Asbaşkanı Ertuğrul Doğan’ın 3 aylık periyot sonrası orta saha oyuncusunun transferini bitirdiği öğrenildi.

10 milyon Euro bonservis bedeli olan Makedon futbolcu için çalışmalara Mayıs ayında başlayan Trabzonspor’da asbaşkan Ertuğrul Doğan, transferle özel olarak ilgilenirken, oyuncuyu ikna edip Karadeniz ekibine transferini sağladı.

Bardhi, Doğan’ın gösterdiği ilgi, hem Türk takımı olması hem de Şampiyonlar Ligi’nde oynama isteğiyle Trabzonspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

ENIS BARDHI'NİN MALİYETİ NE KADAR?

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Trabzonspor, Enis Bardhi'yi transfer ettiğini gün içerisinde KAP'A bildirmişti.

Trabzonspor'dan KAP'a yapılan açıklamada; "Profesyonel futbolcu Enis Bardhi'nin Kulübümüze transferi konusunda, Levante Kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre, Levante Kulübüne sözleşme fesih bedeli olarak, 3.000.000.-EUR, 3 yıla yayılmış 3 taksit halinde ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur." ifadeleri kullanıldı.

MAAŞI DA BELLİ OLDU

Trabzonspor, Enis Bardhi ile 3+1 yıllık sözleşme imzalandığını ve Kuzey Makedonyalı 10 numaraya yıllık 1.3 milyon euro maaş ödeneceğini de duyurdu.

Profesyonel futbolcu Enis Bardhi ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 3+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

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Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya; her bir sezon için 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, 2025-26 Futbol sezonu için de 1.300.000.-EUR garanti ücret ödenecektir.

LA LIGA 148 MAÇ

Kariyerinde Bröndby, Uhpest, Levante gibi takımlarda forma giyen Bardhi, La Liga'da 148 maçta 23 gol attı ve 13 asist yaptı.

27 yaşındaki futbolcu, toplam kariyerinde ise 257 maçta 46 gol, 28 asistlik performans sergiledi.