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Emrehan Gedikli transferinin perde arkası! Devler de istedi, bonservisi...

#Transfer#Emrehan Gedikli#Trabzonspor
Emrehan Gedikli transferinin perde arkası Devler de istedi, bonservisi...

Trabzonspor'un Bayer Leverkusen'den kadrosuna kattığı Emrehan Gedikli'nin transferinin perde arkası ortaya çıktı. Dortmund ve Hertha Berlin'in de istediği 18 yaşındaki forvet için ödenen bonservis belli oldu.

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Trabzonspor, Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’den Emrehan Gedikli’yi kadrosuna kattı. 18 yaşındaki futbolcu bordo mavili takım ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Genç hücum oyuncusunun Trabzonspor’da oynama isteği ve Leverkusen’in Sardar Azmoun’u kadrosuna katması transferin önünü açtı. 

"TRABZONSPOR’A GİTMEK İSTİYORUM"

Genç yaşına rağmen Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’in 3’üncü forveti durumunda yer alan ve sportif direktör Simon Rolfes’in takımda kalmasını istediği Emrehan Gedikli’nin, "Trabzon’a gitmek ve Trabzonspor’da oynamak istiyorum" isteğiyle birlikte Alman kulübünün gelecek yaz transfer planlamasında yer alan Sardar Azmoun da devre arasında gerçekleşen transferiyle birlikte genç forvet de bordo mavili takımın yolunu tuttu.

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Emrehan Gedikli transferinin perde arkası Devler de istedi, bonservisi...



BONSERVİSİ 4 MİLYON EURO’DAN 700 BİN EURO’YA DÜŞÜRÜLDÜ

Almanya’da alt yaş milli takımlarında forma giyen, Leverkusen alt yapısında 58 maçta 56 gol atma başarısı gösteren Gedikli için Alman kulübü kapıyı 4 milyon Euro’dan açarken, ücret önce 2 milyon Euro seviyelerine düştü. 18 yaşındaki futbolcunun da takımından kolaylık istemesiyle birlikte oyuncunun da önünü açmak isteyen Leverkusen, Trabzonspor ile 700 bin Euro’ya anlaştı. Bordo mavili takım bu ücreti de 2 taksitle ödeyecek. 

BORUSSIA DORTMUND VE HERTA BERLIN İSTEDİ

Almanya’da geleceğin önemli golcüleri arasında gösterilen ve Leverkusen’de dikkat çeken performansıyla transfer teklifleri alan Gedikli için Borussia Dortmund ve Herta Berlin’in resmi teklifleri reddedildi. Oyuncusunu Bundesliga’da rakiplerine satmak istemeyen Leverkusen, Avusturya’dan Rapid Wien ve Fransız ekibi Monaco ile de görüştüğü ancak oyuncunun kesin kararının Trabzonspor olmasıyla Bayer Leverkusen, Emrehan Gedikli’yi bordo mavili ekibe verdi.

HEDEFİ TRABZONSPOR İLE AVRUPA’DA BAŞARI

Avrupa’dan transfer teklifleri alan ancak Trabzonspor ile Avrupa’da başarılı olma hedefiyle Trabzon’a gelen Emrehan Gedikli, öncelikle bordo mavili forma ile Şampiyonlar Ligi’nde, sonrasında milli takımda göstereceği performansla yeniden Avrupa’ya gitmeyi planlıyor.    

TÜRKİYE A MİLLİ TAKIM FORMASI GİYECEK

Alt yaş milli takımlarında Almanya forması giyen ve çıktığı 20 maçta 10 gol atma başarısı gösteren Emrehan Gedikli, Türkiye A Milli Takım forması da giyecek. 

TRANSFER 20 GÜNDE BİTTİ

Yaz transfer sezonunda Zenit’in İranlı golcüsü Sardar Azmoun’u kadrosuna katmak için Rus ekibi ile görüşen Leverkusen, oyuncun da isteğiyle ayrılmasına izin verdi. Avrupa’dan farklı talipleri de olmasına rağmen oyuncuya izin verilmesiyle birlikte önce Gedikli ile anlaşan Trabzonspor, Türkiye A Milli Takım forması da giymesi beklenen 18 yaşındaki golcüyü kadrosuna kattı. 

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#Transfer#Emrehan Gedikli#Trabzonspor

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