Emrehan Gedikli transferinin perde arkası! Devler de istedi, bonservisi...

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Trabzonspor, Almanya Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’den Emrehan Gedikli’yi kadrosuna kattı. 18 yaşındaki futbolcu bordo mavili takım ile 4.5 yıllık sözleşme imzalayacak. Genç hücum oyuncusunun Trabzonspor’da oynama isteği ve Leverkusen’in Sardar Azmoun’u kadrosuna katması transferin önünü açtı.



"TRABZONSPOR’A GİTMEK İSTİYORUM"



Genç yaşına rağmen Bundesliga ekibi Bayer Leverkusen’in 3’üncü forveti durumunda yer alan ve sportif direktör Simon Rolfes’in takımda kalmasını istediği Emrehan Gedikli’nin, "Trabzon’a gitmek ve Trabzonspor’da oynamak istiyorum" isteğiyle birlikte Alman kulübünün gelecek yaz transfer planlamasında yer alan Sardar Azmoun da devre arasında gerçekleşen transferiyle birlikte genç forvet de bordo mavili takımın yolunu tuttu.

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