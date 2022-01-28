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Trabzonspor'un efsaneleri şampiyonluktan emin!

#Trabzonspor#Türkiye#Ali Kemal Denizci
Trabzonsporun efsaneleri şampiyonluktan emin

Ali Kemal Denizci, “Zaman geçti, şu an insanların bu şampiyonluğa ihtiyacı var” ifadelerini kullanırken Necmi Perekli ise “Şampiyonluğa oynayan takımları iyice ürküten bir başka nokta da Trabzonspor’un bu şampiyonluğu önümüzdeki yıllarda da kolay kolay bırakmayacağıdır” yorumunu yaptı.

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Trabzonspor forması altında şampiyonluk yaşayan oyunculara göre bordo mavili takım 7. lig kupasını kaldırmaya çok yakın. Türkiye Spor Yazarlar Derneği’nin Trabzon Şubesi Dergisi’ne verdikleri röportajda takımın şampiyonluk mücadelesini değerlendiren efsane oyuncular şu yorumları yaptılar:

Ali Kemal Denizci: “Bizim şampiyonluğumuzun önemi çok farklıydı, biz bir hegemonyayı yıktık. Zaman geçti, şu an insanların bu şampiyonluğa ihtiyacı var. Bu gerçekleştiğinde Trabzonspor; camia, taraftar, herkes çok şey kazanacak. Şu an herkes gülüyor. Bu ne kadar güzel bir duygu.”

Necmi Perekli: “Artık herkes bordo mavili takımı şampiyon olarak kabul etti sanki. Şampiyonluğa oynayan takımları iyice ürküten bir başka nokta da Trabzonspor’un bu şampiyonluğu önümüzdeki yıllarda da kolay kolay bırakmayacağıdır.”

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Turgay Semercioğlu: “Biz ekip ruhuyla kapıyı açmıştık, şimdi her anlamda birliktelik yakalandığı için yeniden başarı geldi. Bu başarının gelecek yıllara da taşınacağına inanıyorum.”

Necati Özçağlayan: “Trabzon, her yönüyle şampiyonluğu hak ediyor. Şampiyonluk havasına girildi artık, kolay kolay kaybedilmez.”

Hüseyin Tok: "Açık ara rekorlar kırılması gereken, futbol spor tarihine geçecek, birçok ilkin başarılı olacağı bir sezon olacak. Bu takımın potansiyeli bunu gösteriyor.”

Güngör Şahinkaya: “Şampiyon olduğumuz dönemdeki hava şu an oluştu. Maddi açıdan da kulübe büyük katkı sağlayacak bu şampiyonluk, gelecek yılların başarısı için de çok faydalı olacak.”

Serdar Bali: “Öncelikle 38 yıldır şampiyonluk görmemiş nesil adına çok mutluyum. Artık yeni efsaneler geliyor. Onlara her desteği vermeliyiz.”

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#Trabzonspor#Türkiye#Ali Kemal Denizci

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