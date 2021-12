Özkan Sümer mezarı başında anıldı

Haberin Devamı

Özkan Sümer'in Maçka ilçesindeki aile mezarlığında gerçekleştirilen anma törenine Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, eski başkan Mustafa Günaydın, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, A Milli Futbol Takımının ve Trabzonspor'un eski teknik direktörlerinden Şenol Güneş, bordo-mavili kulübün eski ve yeni yöneticileri katıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in gönderdiği çelenk de Sümer'in mezarı başında yer aldı. Sümer'in mezarı başında Kuranı- Kerim okunduktan sonra dua edildi.



Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, anma törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Trabzonspor'dan ilk teklifi Özkan Sümer'den almıştım. Teknik direktörlük seminerlerinde bazen konuşmacı olarak gittiğimde her zaman ön sırada oturuyordu. Gelişime açıktı. Son seminerde sunum yaptıktan sonra plaketi ondan almıştım" dedi.



Geçen yıl 10 Kasım'da Trabzonspor'a geldiğini belirten Avcı, "11 Kasım'da aradı beni. 'Biz istemiştik olmadı ama çok iyi olacak, hayırlısı olacak' dedi. Ziyaret etmek istiyordum. 'Ben haber veririm' dedi. 22'sinde de hakkın rahmetine kavuştu. Renkli yüzüyle, kendini geliştiren biri olarak hem şehre hem Türk futboluna önemli katkı sağladı. Rahmetle anıyoruz" diye konuştu.