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Trabzonspor'un Efecan Karaca ısrarı bitmiyor! Yapılan teklif...

#Trabzonspor#Efecan Karaca#Süper Lig
Trabzonsporun Efecan Karaca ısrarı bitmiyor Yapılan teklif...

Hücum bölgesine takviye yapmak isteyen Trabzonspor, uzun süredir peşinden koştuğu Efecan Karaca için yeni bir teklif yaptı.

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Ara transfer dönemi yaklaşırken, lider Trabzonspor da kadrosunu daha da güçlendirmek için transfer çalışmalarına devam ediyor. Gervinho ve Edgar IE'nin sezonu kapamasının ardından Bordo-Mavililer harekete geçti.

Sabah Gazetesi'nin haberine göre; Trabzonspor uzun zamandır gündeminde olan ancak bir türlü transferini gerçekleştiremediği Efecan Karaca için yeni bir teklif yaptı. Oyuncu gelmeye sıcak bakarken takas artı para formülüyle bu transfer gerçekleştirilmeye çalışılacak.

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EDGAR IE SEZONU KAPATTI, VİTOR HUGO DA BAŞAKŞEHİR MAÇINDA YOK

Altay maçında sakatlanan Edgar Ie'nin sağ diz ön çapraz bağında kopma ve iç yan bağında ikinci derece yırtık olduğu tespit edildi. Oyuncunun ameliyat olacağı belirtildi. İdmanda sakatlanan Vitor Hugo'nun sol uyluk arka adalesinde birinci derece kas yaralanması tespit edildi.

Bu arada teknik direktör Abdullah Avcı, Altay maçı sonrası sol bek ve sağ kanat transferi için çalıştıklarını açıklamıştı. Hataysporlu Fatih Kurucuk (23), Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı (27), Adana Demirsporlu Samet Akaydın'ın (27) yanı sıra Sassuolo'dan Mert Müldür (22) ismi tTrabzonspor'un transfer gündemine geldi.

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#Trabzonspor#Efecan Karaca#Süper Lig

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