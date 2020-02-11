Trabzonspor'un dörtlüsü, 10 takımı geçti!
Süper Lig’de 21. haftada bir maç eksiğine rağmen 45 golle ligin en golcü takımı olan Trabzonspor’da Sörloth 16, Nwakaeme 8, Sosa ve Sturridge de dörder gol atarak toplam 32 kez rakip fileleri havalandırırken gollerin yüzde 71’ini kaydetti.
Bu dörtlü, ligde 10 takımdan fazla gol atmayı başardı. Geride kalan 21 haftada Gaziantep FK (31), Gençlerbirliği (30), Kasımpaşa (28), Göztepe (25), Kayserispor (21), Denizlispor (21), Rizespor (21), Antalyaspor (20), Ankaragücü (18), Konyaspor (16) bordo mavili dört futbolcu kadar gol atamadı.
Öte yandan Trabzonspor, kupada perşembe günü oynayacağı Erzurum maçının hazırlıklarına dün salonda yaptığı antrenmanla başladı.
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