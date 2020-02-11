Trabzonspor'un dörtlüsü, 10 takımı geçti!

Bu dörtlü, ligde 10 takımdan fazla gol atmayı başardı. Geride kalan 21 haftada Gaziantep FK (31), Gençlerbirliği (30), Kasımpaşa (28), Göztepe (25), Kayserispor (21), Denizlispor (21), Rizespor (21), Antalyaspor (20), Ankaragücü (18), Konyaspor (16) bordo mavili dört futbolcu kadar gol atamadı.

Öte yandan Trabzonspor, kupada perşembe günü oynayacağı Erzurum maçının hazırlıklarına dün salonda yaptığı antrenmanla başladı.





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