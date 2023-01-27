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Trabzonspor'un deplasmanda hataya tahammülü yok!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Süper Lig#Türkiye Kupası
Trabzonsporun deplasmanda hataya tahammülü yok
Oluşturulma Tarihi: Ocak 27, 2023 07:00

Beşiktaş ve Ankaragücü ile berabere kaldıktan sonra Karagümrük (4-1) ve Alanya’dan (5-0) fark yiyen Karadeniz ekibi yarın galibiyet almakta kararlı.

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Bu sezon deplasmanlarda yaşadığı sıkıntılarla dikkat çeken Trabzonspor kötü serisini Ziraat Türkiye Kupası’nda sonlandırırken aynı başarıyı Süper Lig’e de taşımak istiyor.

2’si Avrupa Ligi’nde 4’ü de Süper Lig’de çıktığı son 6 dış saha mücadelesinde 4 yenilgi, 2 beraberlik alan Fırtına kupada Ümraniye önünde kazanarak rahat nefes almıştı. Ligde ise Beşiktaş ve Ankaragücü ile berabere kaldıktan sonra Karagümrük (4-1) ve Alanya’dan (5-0) fark yiyen Karadeniz ekibi Hatay deplasmanında galibiyet almakta kararlı.

SERİDEN MEMNUN DEĞİLİZ

Bordo mavili takımın yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür de önceki gün 5 gol yiyecek takım olmadıklarının altını çizerken, “Deplasman serimizden memnun değiliz, bunu Hatay maçıyla sonlandırmak istiyoruz. Sadece iç sahadaki puanlarla şampiyon olunmuyor. 3-4 maçlık seriye ihtiyacımız var. Onlara saygı duyarak deplasmanda galip gelememe hasretini bitirmek istiyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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#Trabzonspor#Süper Lig#Türkiye Kupası

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