Trabzonspor'un borcu açıklandı! Ahmet Ağaoğlu'ndan flaş açıklamalar

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Trabzonspor'un 52. Divan Genel Kurul toplantısında kulübün net borcunun 1 milyar 980 milyon 882 bin TL olduğu açıklandı.

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, toplantıda kulübün borcu ve gündemle ilgili açıklamalarda bulundu.

185 milyon Euro gibi bir borç yüküyle devraldığımız kulübü bugün 105-108 milyon Euro civarı borç yüküne indirmeyi başardık. Bizim 3-4 milyar TL borcumuz olduğu söyleniyor sürekli ancak denetleme kurulumuz inceledi. Borcumuz 1 milyar 980 milyon 882 bin TL.

Şampiyonlar Ligi'ne katılamayıp 12 milyon Euro gelirden olduk ancak altyapımızdan yetiştirdiğimiz Ahmetcan Kaplan'ı 9.5 milyon Euro'ya satarak oradaki açığı kapattık.

Sezona iyi hazırlanamadık. Bir yeniden yapılanma söz konusu. Bu uyum sürecinin atlatabileceğimiz dönem 1. ve 2. hazırlık dönemiydi ancak transferlerin birçoğu kamp dönemine yetişemedi. Şu an şampiyonluk mücadelesi veren beş takım var. Trabzonspor da bu beş kulüpten bir tanesi. Geçen sezon söylediğimiz gibi, sezon sonu bitiş düdüğü çalınca şampiyonun kim olacağını görüp hep birlikte alkışlayacağız. İnşallah bu takım Trabzonspor olacak.

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"BAŞARAMAZSAM GÖREVİ BIRAKIRIM"

Bu şehrin yeni spor tesislerine ihtiyacı var. Trabzonspor'u spor tesislerinden mahrum bırakmak, ihanetlerin en büyüğüdür. Trabzonspor’u tesislerinden mahrum etmek bana göre yapılacak en büyük ihanettir. Sonuna kadar direnç göstereceğim. Başaramazsam görevi bırakır giderim.

Bana kalırsa Ahmet Ağaoğlu yönetiminin acımasız şekilde eleştirilmesi gereken en büyük eksiği altyapı faaliyetleri. Trabzonspor ne yaparsa yapsın altyapısına önem vermek zorunda. Tabii altyapı programlarının da üst yapı ile iç içe olması gerekir. Avrupa'da çok büyük kulüplerin danışmanlığını yapan, altyapılarının plan ve programlarını hazırlayan Belçikalı bir şirketle sözleşme imzaladık.

"HAKEMLER HAKKINDA KONUŞMAMA KARARI ALDIK"

Biz hakemler hakkında konuşmadığımız için hakemlerin müsaadesine mazhar oluyorsak, siz de susun, siz de konuşmayın. Böylelikle işin içinden çıkmış oluruz. Biz yönetim olarak hakemler hakkında konuşmama kararı aldık ve bir senedir bu duruşumuzu devam ettiriyoruz.