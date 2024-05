Trabzonspor'un borcu 4 milyar 486 milyon TL

Haberin Devamı

Trabzonspor 56. Olağan Divan Genel Kurul Toplantısı, Kadir Özcan Gençlik Geliştirme Merkezi Nizamettin Algan Salonu'nda yapıldı.

Genel kurula Asbaşkan Zeyyat Kafkas, Başkan Yardımcı Ali Haydar Gedikli, Genel Sekreter Kemal Ertürk, Genel Sayman Sami Karaman, Yönetim Kurulu Üyeleri Derviş Köz, Coşkun Öztürk ve Ceyhun Eskici, Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören, Trabzonspor Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, kurul başkanları ve üyeler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan genel kurulda divan başkanlık kurulunun faaliyet raporunun okundu.

Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Mahmut Ören yaptığı konuşmada, Trabzonspor’un sürdürdüğü lig üçüncülüğü ve Türkiye Kupası hedefini başaracaklarına inandığını belirterek, "Taraftara bir çağrımız olacak. Biz, Trabzonspor olarak Avrupa’nın en önde gelen şehir takımlarından biriyiz. Türkiye’nin, dünya ile yarışan yüzüyüz. Tıpkı 8. şampiyonluk kutlamalarında olduğu gibi şehir olarak her türlü güzelliğimizle, tribünlerdeki renkli, anlamlı koreografilerimizle ve tezahüratlarımızla Türkiye’ye örnek olmalıyız. Özetle spor ruhu böylesine güzelliklerle dolu bu şehirde bizim spor gündemimiz her zaman güzel olmalıdır. Bu açıdan rakiplerimizi değerli kılarak, önemseyerek, yenilenin yenenin birbirine hürmet ettiği, saygı duyduğu anlayışı ortaya koymamız lazım. Spor paydaşları olarak müsabaka öncesi ve sonrası konuşmalarımıza dikkat etmeliyiz. Çünkü sporun ruhu birleştiricidir, barıştır, kardeşliktir. Trabzonspor felsefesinde intikam duygusu yoktur. Hepimiz Türk futboluna, Trabzon futboluna hizmet ediyoruz. Bunun için sahada oynanan oyuna odaklanarak saha dışına çıkmamaya gayret göstermeliyiz. Sahamızda oynadığımız Fenerbahçe maçındaki gelişmeler hepimizi üzmüştür. Bu maçın sonucunda sadece Trabzonspor’a değil, kentimiz insanına inanılmaz saldırılar olmuştur. Bu bakımdan bizler olayları ve bu şehre yapılan algı yönetimini iyi değerlendirip, ona göre tavır almalıyız. Öncelikle bu takımla özdeşleşen taraftarımızın da artık Trabzonspor’a zarar getirecek olayların içinde olmamasını ve özellikle İstanbul takımlarına malzeme vermemesini gönülden arzu ediyoruz. Zira Fenerbahçe maçı hem maddi hem de manevi olarak camiamıza zararlar vermiştir. Unutmayalım ki, Trabzonspor sevgimiz ve bordo-mavi renk aşkımız kulübümüze zarar vermediği sürece değerlidir" dedi.



"Bu borcun altından kalkmak bir hayli güç görünüyor"

Haberin Devamı

Büyük hedeflerin peşinde koşmanın büyük harcamaları gerektirdiğini ifade eden Ören, "Birbirleriyle her daim yarışan 4 büyükler arasında ekonomik anlamda en az geliri olan takım Trabzonspor’dur. Yıllarca elde ettiği büyük başarılarının ardında büyük paralar değil, altyapıya verilen önemin ardından toplanan meyveler vardır. Fakat son yıllarda kulübümüzün altyapısına gerekli önemin verilmemesi verimi oldukça azaltmış ve dışa bağımlılık, transferdeki harcamalar had safhaya ulaşmıştır. Bu durumun sonucu da borç miktarıyla net ve kaygı verici biçimde ortadadır. Unutulmamalıdır ki Trabzonspor tüketen değil, üreten bir kulüptür. Eğer altyapımıza gerekli önemi verirsek ve geçmiş dönemlerdeki katkıyı sağlarsak sorunun çözümü çok da kolay olacaktır. Bu anlamda bazı çalışmaların yapılmakta olduğunu biliyoruz. Ancak sonuç alınma aşamasına henüz gelinmemiştir. Sabır ve düzenli çalışmalar sonucu bu sorunların aşılacağına inancımız tamdır. Aksi durumda yapılan ve yapılacak olan harcamaların Trabzonspor’u soktuğu ekonomik darboğazı görmezden gelemeyiz. Zira kulübümüzün bugün içinde bulunduğu mali durum hepimizi düşündürüyor. Ekonomik ortamda kredi faiz yükünün çok artması, dövizin bir hayli yükselmesi, bu sıkıntımızı daha da artırmış bulunuyor. Her ne kadar Başkanımız Ertuğrul Doğan ve yönetimi, bu hayati sorunu gidermek için canla başla çalışıyorsa da bu borcun altından kalkmak bir hayli güç görünüyor. Ancak borcu azaltmak için de yoğun çaba gösterdiklerini biliyoruz. Umuyor ve diliyoruz ki bu anlamdaki çabaların meyvelerini yakın gelecekte alınırız" diye konuştu.

Haberin Devamı

Bordo-mavili kulübün borcu: 4 milyar 486 milyon TL

Mahmut Ören’in konuşmasının ardından Trabzonspor’un 1 Kasım 2023 ve 31 Mart 2024 tarihleri arasındaki denetim kurulu raporu da açıklandı. Raporda, bordo-mavili kulübün net borç tutarının 4 milyar 486 milyon TL olduğu belirtildi.