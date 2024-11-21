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Trabzonspor'un borcu 3 milyar 940 milyon TL!

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#KAP#Süper Lig
Trabzonsporun borcu 3 milyar 940 milyon TL
Oluşturulma Tarihi: Kasım 21, 2024 22:39

Trabzonspor, 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla güncel borç miktarını 3 milyar 940 milyon TL olarak açıkladı.

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Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Bugün, Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) açıkladığımız mali tablolar; halka açık şirketimiz olan Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş'nin, 31 Ağustos 2024 tarihli hesaplarına ilişkindir. Söz konusu mali tablolarda; eylül ayı içerisinde gerçekleştirdiğimiz sermaye artırımı ve diğer ekonomik hamlelerimizin sonuçları yer almamaktadır. 31 Ekim 2024 tarihi itibarıyla kulübümüzün güncel borç miktarı 3 milyar 940 milyon TL olarak resmi web sitemizde yer alan 48. Dönem Faaliyet Raporunda kamuoyuna duyurulmuştur. Son dönemde gerçekleştirmiş olduğumuz ekonomik hamlelerin ne kadar kritik ve nasıl bir öneme sahip olduğu açıklanan raporlarla bir kez daha ortaya çıkmıştır. Kulübümüzün güncel mali tabloları, ay sonunda gerçekleştirilecek Olağan Genel Kurul toplantısında tüm detayları ile camiamızla paylaşılacaktır" denildi.

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#Trabzonspor#KAP#Süper Lig

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