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Trabzonspor'un Beşiktaş maçında kozları Bakasetas ve Nwakaeme

#Trabzonspor#Bakasetas#Nwakaeme
Trabzonsporun Beşiktaş maçında kozları Bakasetas ve Nwakaeme

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında 6 Kasım Cumartesi günü Beşiktaş'a konuk olacak Trabzonspor, gol yollarında Anastasios Bakasetas ve Anthony Nwakaeme'ye güveniyor.

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Bakasetas, ligde 11 haftalık periyot sonunda 7 golle bordo-mavililerin en golcü oyuncusu olurken, Nwakaeme de 5 golle takımına en çok gol katkısı yapan ikinci isim konumunda bulunuyor.

Yunan futbolcu, ligin ilk haftasında bordo-mavili takımın deplasmanda 5-1 kazandığı Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ve 2. haftada sahasında 2-1 galip geldiği Demir Grup Sivasspor maçlarında birer gol attı.

Bordo-mavililerin 5. haftada konuk olduğu ve Kasımpaşa'yı 1-0 yendiği maçta takımının tek golünü kaydeden Bakasetas, 8. haftada yine deplasmanda oynanan ve 2-1 kazanılan Yukatel Kayserispor maçında 2 golü de atan isim oldu.

Bakasetas, Trabzonspor'un Fenerbahçe'yi 3-1 yenerek liderlik koltuğuna oturduğu önemli müsabakada ise rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Nwakaeme ise Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Demir Grup Sivasspor maçlarından sonra deplasmanda 1-0 kazanılan Giresunspor, iç sahada 2-2'lik Galatasaray ve son olarak da geçen hafta 2-1 galip gelinen Çaykur Rizespor maçlarında 1'er gol kaydetti.

- Beşiktaş'a da golleri var

Bakasetas ve Nwakaeme, daha önce Beşiktaş filelerini de havalandırdı.

Beşiktaş'a karşı Bakasetas 2, Nwakaeme ise 3 kez gol sevinci yaşadı.

Bakasetas, Aytemiz Alanyaspor'un geçen sezon Beşiktaş'ı 2-1 yendiği karşılaşmada takımının gollerini atan isim olmuştu.

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Nwakaeme, ilk olarak 2016-2017 sezonunda İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımında forma giydiği dönemde Beşiktaş ile oynanan ve siyah-beyazlıların 2-1 kazandığı UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında bir gol attı.

Nijeryalı oyuncu, 2018-2019 ve 2019-2020 sezonlarında da siyah-beyazlı takım karşısında birer kez fileleri havalandırarak toplam 3 gol kaydetti.

- Fenerbahçe maçından sonra 11'de görev yapamadılar

Bakasetas ve Nwakaeme, Fenerbahçe maçının ardından yaşadıkları sakatlıklar nedeniyle 11'de görev yapamadı.

Bordo-mavili futbolcular, Göztepe maçında takımda yer almazken, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sonradan oyuna dahil oldu.

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#Trabzonspor#Bakasetas#Nwakaeme

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