Trabzonspor'un Beşiktaş maçı muhtemel 11'i

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Süper Lig'de 11 maç sonunda 27 puanla zirvede yer alan lider Trabzonspor, 12nci hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak. 2020-21 sezonunun 29'uncu haftasındaki Aytemiz Alanyaspor mağlubiyeti sonrası ligde 23 maçtır kaybetmeyen Trabzonspor, bu periyotta 12 galibiyet ve 11 beraberlik elde etti. 241 gündür bileği bükülmeyen bordo-mavililer, Beşiktaş deplasmanında da bu seriye devam etmek istiyor. Vodafone Park Stadyumu’nda saat 19.00’da başlayacak karşılaşmada, hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.

KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor'da kart cezalısı Edgar Ie'nin yanı sıra, sakatlıkları bulunan Gervinho ve Peres bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Tedavisi devam eden Cornelius'un durumu ise yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Takımla çalışmalara katılan Koita ile Abdulkadir Parmak ise kadroda yer alabilecek. Teknik direktör Abdullah Avcı’nın, ligde son oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasındaki 11inde değişikliğe giderek savunmada cezalı Edgar'ın yerine Hüseyin'e, orta sahada Siopis'in yerine Bakasetas'a ve hücum hattında da uzun süreli sakatlık yaşayan Gervinho'nun yerine Nwakaeme'ye forma vermesi bekleniyor.

MUHTEMEL KADRO

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Bordo-mavililer'in Beşiktaş karşısındaki muhtemel 11’i şöyle:

Uğurcan, Dorukhan, Hüseyin, Hugo, Trondsen, Berat, Hamsik, Bakasetas, Abdülkadir Ömür, Nwakaeme, Djaniny

SAKAT: Gervinho, Peres, (Cornelius belirsiz)



CEZALI: Edgar