Trabzonspor'un Başakşehir galibiyeti sonrası Uğurcan Çakır konuştu: Allah yardım etti

Haberin Devamı

Trabzonspor'un file bekçisi Uğurcan Çakır, deplasmanda RAMS Başakşehir'i 3-0 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Şenol Güneş'in zor bir dönemde takıma yaptığı katkılara teşekkür eden ve Fatih Tekke'nin gelişiyle yaşanan kan değişikliğinin takıma olumlu yansıdığını söyleyen başarılı kaleci, "Şenol Hoca'ya teşekkür etmek istedim. Zor zamanda geldi. Neyi varsa taşın altına koydu. Çok büyük emek sarf etti. Yeni bir hoca geldi. Kan değişikliği, kötü sonuçlar... Bu kan değişikliğiyle Fatih Hoca camianın içinden biri, efsane Trabzonspor'da. Kan değişikliği olumlu yansıdı. Zaman zaman iyi oynadık, zaman zaman Başakşehir'e pres yapamadığımız zamanlar oldu. Başakşehir bir hoca takımı ve sistemi en iyi olan takımı. Zaman zaman zor anlar yaşattılar ama kazanmayı bildik. Mutluyuz. Taraftarımıza armağan olsun. Trabzonspor'u hak ettiği yere taşımaya çalışacağız." dedi.

Haberin Devamı

"ALLAH YARDIM ETTİ"

Maç sırasında şansın da yanlarında olduğunu belirten 28 yaşındaki kaleci, "Biraz da şans bizim yanımızdaydı. Penaltı, öncesindeki pozisyonda Allah yardım etti, kurtardım. Takım bu kurtarışlarla ayakta kaldı. Şans bizim yanımızdaydı. Geliştirmemiz gereken çok şey var. Fatih Hoca geleli 3 gün oldu ama istediği net şeyler var. Bugün bir bölümünü sahaya yansıttık. Başakşehir karşısında 90 dakikaya yaymak zaten zordu. Topla çıkmak zor olacaktı, Fatih Hoca buna çalıştırdı zaten. 3-0 galip gelmeyi bildik." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

OZAN TUFAN: FATİH HOCA İLE MUTLUYUZ

Fatih Tekke'nin kısa sürede takıma önemli katkılar sağladığını ve oyun planına adapte olmaya çalıştıklarını vurguluyan Tufan, "Mutluyuz. Fatih Hoca ile birlikte 3 günlük çalışma sürecimiz oldu, önemli katkıları oldu. Maç için gösterdiği pres çok önemliydi. Uygulamaya çalıştık. Maçın genelinde hem oyunun hakimi bizdik hem de skor avantajı bizdeydi. Uğurcan'ın da 1-0'ken penaltıyı çıkarması bizi ayakta tuttu. Oyun genelinde taktik anlamında iyi şeyler yaptık. Fatih Hoca yeni geldi, sistemine adapte olmaya çalışıyoruz. Mutluyuz, taraftarımız da mutlu. Bundan daha güzel bir gün olamaz." dedi.

Haberin Devamı

Deplasmanda alınan galibiyetin Fatih Tekke'nin takıma aşıladığı birlik ruhuyla geldiğini ifade eden 29 yaşındaki oyuncu, "Bu bizim ilk deplasman galibiyetimiz, çok önemliydi. Fatih Hoca geldiğinde, söylediği ilk şey yumruk olabilmekti. Bir yumruk halinde gitmemizdi taraftarımıza, biz bir ekibiz. Günün sonunda biz bir takımız. Hocalarımızla, çalışanlarımızla bu galibiyeti kutlamak istedik." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.

BANZA: FATİH HOCA ÖZGÜVEN AŞILADI

Trabzonspor'un golcüsü Banza, "Maçın başlangıcından itibaren zor olacağının farkındayız. Deplasmanda ilk kez kazandık, mutluyuz. Çok iyi oynadık, mücadele ettik. Hocamız takıma katıldığı ilk andan itibaren özgüven aşıladı, fikirlerini aşılamaya çalıştı. Biz de fikirlerini uygulamaya çalışarak saygımızı gösterdik. Hep birlikte kazandık. Bu şekilde devam etmeliyiz. Gol attığım için çok mutluyum. Sezon sonuna kadar gollerime devam ederek takımıma katkı sağlamak istiyorum." dedi.

Haberin Devamı

Fatih Tekke'nin takıma samimi bir yaklaşım sergilediğini ve özellikle forvet oyuncularının zorluklarını anlayarak onlara özgüven aşıladığını vurguluyan 28 yaşındaki oyuncu, "Hocamız ilk geldiği andan itibaren dostça bir yaklaşım sergiledi herkese. O da bu takımda santrfor oynamış. Santrfor pozisyonunun zor olduğunu biliyor, gol atmak zor, gol atamasanız da takıma faydalı olmaya çalışırsın. Hocam bunun da farkında. Hocam bize özgüven aşıladı. Maksimum çalışarak hem hocamıza hem takımıma katkı sağlamaya çalışacağım." dedi.

Ligin geri kalanında maksimum çaba göstereceğini ifade eden golcü, "Hocamız ilk geldiği andan itibaren dostça bir yaklaşım sergiledi herkese. O da bu takımda santrfor oynamış. Santrfor pozisyonunun zor olduğunu biliyor, gol atmak zor, gol atamasanız da takıma faydalı olmaya çalışırsın. Hocam bunun da farkında. Hocam bize özgüven aşıladı. Maksimum çalışarak hem hocamıza hem takımıma katkı sağlamaya çalışacağım." ifadeleriyle sözlerini noktaladı.



