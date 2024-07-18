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Trabzonspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu!

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#Trabzonspor#Avrupa Ligi#Slovakya
Trabzonsporun Avrupa Ligindeki rakibi belli oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 18, 2024 20:50

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Slovakya temsilcisi Ruzomberok ile karşılaşacak.

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Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 1. eleme turunda Ruzomberok, Kazakistan temsilcisi Tobol'a üstünlük kurarak 2. eleme turunda Trabzonspor'un rakibi oldu.

Tobol karşısında evindeki ilk maçı 5-2 kazanan Ruzomberok, deplasmandaki rövanşı 1-0 kaybetmesine rağmen 2. eleme turuna çıktı.

Trabzonspor, Ruzomberok ile ilk maçı deplasmanda, rövanşı ise evinde oynayacak.

UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar 25 Temmuz'da, rövanşlar ise 1 Ağustos'ta yapılacak.

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#Trabzonspor#Avrupa Ligi#Slovakya

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