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Trabzonspor'un anlaştığı Umut Bozok şehre geldi! İlk sözleri...

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Umut Bozok#Transfer
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 31, 2022 16:15

Trabzonspor'un anlaşma sağladığı golcü oyuncu Umut Bozok'u taşıyan uçak Trabzon'a geldi.

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Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Gol yollarında sıkıntı yaşayan Fırtına hücum hattına takviye yapmak istiyor.

Bordo-mavili ekip Kasımpaşa'da gösterdiği performans ile hafızalara kazınan Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı.

Umut Bozok, transfer görüşmelerini hızlandırıp daha sonra kendisini bordo-mavili takıma bağlayacak olan sözleşmeye imza atmak için Trabzon'a geldi.

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Bozok, transfer sonrası yaptığı açıklamada, "Benim için çok özel bir gün. Kulübe çok teşekkür etmek istiyorum. Hedefim öncelikle şampiyonluk. İnşallah 15-20 gol atarım." ifadelerini kullandı.

Trabzonsporun anlaştığı Umut Bozok şehre geldi İlk sözleri...

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#Trabzonspor#Umut Bozok#Transfer

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