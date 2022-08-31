Trabzonspor'un anlaştığı Umut Bozok şehre geldi! İlk sözleri...

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Trabzonspor'da transfer çalışmaları devam ediyor. Gol yollarında sıkıntı yaşayan Fırtına hücum hattına takviye yapmak istiyor.

Bordo-mavili ekip Kasımpaşa'da gösterdiği performans ile hafızalara kazınan Süper Lig'in son gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı.

Umut Bozok, transfer görüşmelerini hızlandırıp daha sonra kendisini bordo-mavili takıma bağlayacak olan sözleşmeye imza atmak için Trabzon'a geldi.

Bozok, transfer sonrası yaptığı açıklamada, "Benim için çok özel bir gün. Kulübe çok teşekkür etmek istiyorum. Hedefim öncelikle şampiyonluk. İnşallah 15-20 gol atarım." ifadelerini kullandı.