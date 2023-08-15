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Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Fountas, İstanbul'a geldi

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#Transfer#Fountas#Trabzonspor
Trabzonsporun anlaşmaya vardığı Fountas, İstanbula geldi
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2023 21:46

Trabzonspor'un prensip anlaşmasına vardığı Yunan forvet Taxiarchis Fountas, İstanbul'a geldi.

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Trabzonspor yeni sezon kadro yapılanması için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavililer ile prensip anlaşmasına varan Taxiarchis Fountas, transfer sürecini ilerletmek için başkent Atina'dan kalkan tarifeli uçakla akşam saat 20.00 sıralarında İstanbul'a indi.

İlk maçını oynamak için sabırsızlandığını aktaran Yunan oyuncu, "Her şey tamam. Milli takımdan beraber forma giydiğim arkadaşlarım Bakasetas, Siopis ve Kourbelis ile konuştum ve Kourbelisi de satın aldılar. Onlar Trabzonspor için ülkenin en güzel takımı olduğunu söylediler. taraftarlarımız gerçekten tam bir çılgın. Ben de stadyumda oynayacağım ilk maçımı bekliyorum” ifadelerini kullandı.
27 yaşındaki forvet, pasaport işlemlerinin ardından kendisini karşılayan kulüp yetkilileriyle buluştu. Fountas daha sonra kendisini bekleyen araca binerek havalimanından ayrıldı.

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#Transfer#Fountas#Trabzonspor

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