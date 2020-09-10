Trabzonspor'un Alpaslan Öztürk ısrarı | Son dakika transfer haberleri

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Trabzonspor, geçtiğimiz sezon İzmir ekibinde başarılı bir performans sergileyen ve ligde çıktığı 24 maçta 7 gol atan 27 yaşındaki oyuncu için Göztepe ile masaya oturacak.

Adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Öztürk için bordo-mavili takımın Göztepe'nin kapısını çalacağı ve resmi girişimlere başlayacağı belirtiliyor. 2018 yılında Göztepe'ye transfer olan Öztürk'ün, İzmir ekibiyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor. (Fotomaç)

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