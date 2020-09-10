Trabzonspor'un Alpaslan Öztürk ısrarı | Son dakika transfer haberleri
Yeni sezon öncesi transfer takviyelerini sürdüren Trabzonspor, Göztepe'nin başarılı stoperi Alpaslan Öztürk için ısrarcı… Alpaslan ile Fenerbahçe de uzun süre ilgilenmişti.
Trabzonspor, geçtiğimiz sezon İzmir ekibinde başarılı bir performans sergileyen ve ligde çıktığı 24 maçta 7 gol atan 27 yaşındaki oyuncu için Göztepe ile masaya oturacak.
Adı bir dönem Fenerbahçe ile de anılan Öztürk için bordo-mavili takımın Göztepe'nin kapısını çalacağı ve resmi girişimlere başlayacağı belirtiliyor. 2018 yılında Göztepe'ye transfer olan Öztürk'ün, İzmir ekibiyle 1 yıllık daha mukavelesi bulunuyor. (Fotomaç)
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