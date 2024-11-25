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Trabzonspor'un Adana Demir maçındaki tek hedefi 3 puan! Şenol Güneş 11'ini belirledi

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#Trabzonspor#Adana Demirspor#Süper Lig
Trabzonsporun Adana Demir maçındaki tek hedefi 3 puan Şenol Güneş 11ini belirledi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 07:00

3 maçtır kaybeden Karadeniz ekibi, lig sonuncusu Adana Demir’i konuk ediyor. Bordo mavili takım, saat 20.00’de başlayacak maçı kazanarak kötü gidişe son vermeyi hedefliyor. Trabzonspor bu kritik mücadeleye sakat olan Okay, Savic, Nwakaeme ve Malheiro’dan yoksun çıkacak.

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Trabzonspor Trendyol Süper Lig’de 13. haftanın kapanış maçında bu akşam Adana Demirspor’u konuk edecek. Papara Park Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.

Bordo mavililerde dün sağ dizinde ödem ve kıkırdak yaralanması olduğu açıklanan Okay Yokuşlu’nun yanı sıra, daha önceden sakatlıkları bulunan Savic, Nwakeme ve Malheiro forma giyemeyecek.

Ligin son 3 haftasında Göztepe’ye deplasmanda 2-1, Fenerbahçe’ye sahasında 3-2, Çaykur Rizespor’a da dış sahada 3-1 yenilen Fırtına, son sıradaki Adana ekibini mağlup ederek kötü gidişatına son vermek istiyor.

44- Trabzonspor ile Adana Demirspor, 36’sı Süper Lig, 4’ü 2. Lig ve 4’ü de Türkiye Kupası olmak üzere 44 kez karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmalarda bordo mavililer 24, mavi lacivertliler 10 galibiyet aldı, 10 maç berabere bitti.

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Trabzonsporun Adana Demir maçındaki tek hedefi 3 puan Şenol Güneş 11ini belirledi

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#Trabzonspor#Adana Demirspor#Süper Lig

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