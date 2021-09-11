Trabzonspor’un Abdullah Avcı ile bileği bükülmüyor
Fırtına, deneyimli hocasıyla 186 gündür kaybetmiyor... Süper Lig’in 4. haftasında yarın Galatasaray ile karşılaşacak olan Trabzonspor, teknik direktör Abdullah Avcı ile yenilgiyi unuttu.
Avcı yönetiminde son olarak geride kalan kalan sezonun 29. haftasında Alanyaspor’a evinde 3-1 kaybeden bordo mavililer, daha sonra oynadığı 15 lig maçında mağlubiyet yaşamadı.
8 GALİBİYET, 7 BERABERLİK
Geçen sezon 8. haftada teknik direktörlük koltuğuna oturan Abdullah Avcı ile Fırtına son 15 maçında 7 galibiyet, 8 beraberlik elde etti.
Başka bir deyişle Trabzonspor’un Abdullah Avcı ile 186 gündür bileği bükülmedi. Karadeniz ekibi ayrıca yarın Galatasaray karşısında mağlubiyet yaşamazsa 2019-20 sezonundaki 16 maçlık yenilmezlik serisini yakalayacak.