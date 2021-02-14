Trabzonspor'un 61 bin liradan satışa çıkardığı lisanslı kasketi, Seyfettin Selim satın aldı

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Teknik direktörümüz Abdullah Avcı'nın imzasını taşıyan ve 61 bin liradan satışa çıkarılan kasketimiz, iş adamı ve Kırkpınar Ağası Seyfettin Selim tarafından satın alınmıştır. Sayın Selim'e katkılarından dolayı teşekkür ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Avcı'nın son maçlara kasket takarak çıkmasının ardından simge haline gelen lisanslı kasketler, TS Club mağazalarında dün satışa sunulmuştu.

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