MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriTrabzonspor'un 5 maçlık galibiyet hasreti Abdullah Avcı ile son buldu!
GeriFutbol Trabzonspor'un 5 maçlık galibiyet hasreti Abdullah Avcı ile son buldu!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 23.11.2020 - 11:52 | Son Güncelleme:

Trabzonspor'un 5 maçlık galibiyet hasreti Abdullah Avcı ile son buldu!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Trabzonspor'un 5 maçlık galibiyet hasreti Abdullah Avcı ile son buldu!
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'de Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 yenen Trabzonspor, galibiyet hasretine yeni teknik direktörü Abdullah Avcı yönetiminde son verdi.

Ligin ilk 8 haftalık bölümünde 1 galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayan bordo-mavililer, milli arada takımın başına getirilen Avcı ile 5 hafta aradan sonra kazanmayı başardı.

Ligin 3. haftasında Yeni Malatyaspor galibiyetinin ardından son 5 haftada 2 beraberlik, 3 mağlubiyet alarak sadece 2 puan toplayabilen Karadeniz ekibi, Abdullah Avcı yönetimindeki ilk maçta Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırdı.

Abdullah Avcı: Geçiş dönemi için iyi bir galibiyet!Süper Lig'in 9'uncu haftasında sahasında konuk ettiği Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 1-0 mağlup eden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, geçiş dönemi için iyi bir galibiyet aldıklarını söyledi.
daha fazla video için

- En fazla gol yiyen takım, kalesini gole kapadı

Ligde ilk 8 haftada 15 golle en fazla golü kalesinde gören Trabzonspor, Erzurumspor maçında kalesini de gole kapadı.

Bu sezon ligin sadece 2. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor karşısında 0-0 berabere kalarak gol yemeyen bordo-mavililer, 6 hafta aradan sonra bir maçta kalesinde gol görmedi.

Havva Ninenin Trabzonspor tutkusu
Havva Nine'nin Trabzonspor tutkusu

- Medical Park'ta 308 gün sonra kapadı

En son sahasında geçen sezon ligin 18. haftasında Kasımpaşa'yı 6-0 mağlup ederek gol yemeyen bordo-mavililer, 11 maç sonra kalesini kapadı.

Karadeniz ekibi, ligde 308 gün sonra iç sahada bir maçta rakibine gol izni vermedi.

- Sahasındaki kötü sonuçlara son

Özellikle pandemi döneminde sahasında galip gelmekte zorlanan Trabzonspor, iç saha kabusuna da son verdi.

Ligde söz konusu dönemde sahasında 8 karşılaşmada 4 mağlubiyet, 3 beraberlik alarak sadece 1 kez kazanan Karadeniz ekibi, Avcı ile ilk maçta galip geldi.

 

Trabzonsporun 5 maçlık galibiyet hasreti Abdullah Avcı ile son buldu

Misli.com'a üye ol, sanal oyun kuponu yap, 10 TL kazan! Sadece Misli'de, hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle