Trabzonspor'un 4-0'lÄ±k Galatasaray galibiyeti dÃ¼nya basÄ±nÄ±nda: Tarih yazdÄ±, rekor kÄ±rdÄ±!

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Trabzonspor'un sÃ¼kseli transferi Mohamed Salah, dÃ¼n akÅŸam Trendyol SÃ¼per Lig'in 6. haftasÄ±nda Galatasaray ile oynanan maÃ§a damga vurdu. MÄ±sÄ±rlÄ± yÄ±ldÄ±z hat-trick yaparken bir de asist katkÄ±sÄ± koyarak Cimbom'u adeta tek baÅŸÄ±na yÄ±ktÄ±.

DÃœNYADA GÃœNDEM OLDU

Mohamed Salah'Ä±n bu performansÄ±, dÃ¼nyada da geniÅŸ yankÄ± buldu. YÄ±ldÄ±z futbolcunun Ã¼lkesi MÄ±sÄ±r ve Ä°ngiltere'de, Mohamed Salah'Ä±n dÃ¼n akÅŸamki resitaline dikkat Ã§ekildi.

GOAL: 'TÃœRKÄ°YE'DEKÄ° KARÄ°YERÄ°NE Ä°NANILMAZ BAÅžLANGIÃ‡'

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Londra merkezli dÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ futbol sitesi olan GOAL, "Mohamed Salah, Cumartesi gÃ¼nÃ¼ olaÄŸanÃ¼stÃ¼ bir performans sergiledi; ilk hat-trickâ€™ini gerÃ§ekleÅŸtirip bir de asist yaparak Trabzonsporâ€™un TÃ¼rkiye SÃ¼per Ligiâ€™nde Galatasarayâ€™Ä± 4-0â€™lÄ±k ezici bir skorla maÄŸlup etmesine Ã¶ncÃ¼lÃ¼k etti. MÄ±sÄ±r milli takÄ±m kaptanÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™deki kariyerine inanÄ±lmaz bir baÅŸlangÄ±Ã§ yaptÄ±; uzun sÃ¼redir kÄ±rÄ±lamayan rekorlarÄ± kÄ±rarak dÃ¼nya futbolunun en tehlikeli forvetlerinden biri olmaya devam ettiÄŸini kanÄ±tladÄ±." yorumunu yaptÄ±.

ESPN: 'MOHAMED SALAH, G.SARAY'I ÅžAÅžIRTTI'

DÃ¼nyaca Ã¼nlÃ¼ ABD'li yayÄ±n organÄ± bir baÅŸka yayÄ±n organÄ± olan ESPN'de ise, "Mohamed Salah, Trabzonspor formasÄ±yla ilk hat-trick'ini yaparak SÃ¼per Lig lideri Galatasaray'Ä± 4-0'lÄ±k skorla ÅŸaÅŸÄ±rttÄ±." denildi.

FILGOAL: 'MOHAMED SALAH PARLADI'

MÄ±sÄ±r basÄ±nÄ±ndan Filgoal'de ÅŸu ifadeler yer aldÄ±: "Mohamed Salah parladÄ± ve takÄ±mÄ±nÄ± TÃ¼rkiye Ligi'nin altÄ±ncÄ± haftasÄ±nda Galatasaray karÅŸÄ±sÄ±nda 4-0'lÄ±k galibiyete taÅŸÄ±dÄ±. Mohamed Salah, maÃ§ta hat-trick yaptÄ± ve bir asist yaparak Trabzonspor'un tÃ¼m gollerine katkÄ±da bulundu."

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YALLAKORA: 'TRABZON'UN KRALI!'

MÄ±sÄ±r medyasÄ±ndan Yallakora iseÅŸu yorunu yaptÄ±: "Trabzon'un KralÄ±... Mohamed Salah, TÃ¼rkiye Ligi'nde ilk hat-trick'i yaptÄ±. MÄ±sÄ±rlÄ± yÄ±ldÄ±z, TÃ¼rk kulÃ¼bÃ¼ Trabzonspor formasÄ±yla ilk hat-trick'ini yapmak iÃ§in 8 maÃ§a ihtiyaÃ§ duydu. Salah, Galatasaray'a karÅŸÄ± attÄ±ÄŸÄ± 3 golle o olaÄŸanÃ¼stÃ¼ ve tarihi geceleri yeniden yaÅŸadÄ±."

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YOUM7: 'MOHAMED SALAH, TARÄ°H YAZDI!'

Yine MÄ±sÄ±r basÄ±nÄ±ndan Youm7'de ise yÄ±ldÄ±z futbolcu hakkÄ±nda ÅŸu sÃ¶zler sÃ¶ylendi: "Mohamed Salah, Trabzonspor ile tarih yazdÄ± ve TÃ¼rkiye liginde yeni bir rekor kÄ±rdÄ±. MÄ±sÄ±rlÄ± yÄ±ldÄ±z, 3 gol atÄ±p bir de asist yaparak Trabzonspor formasÄ±yla sergilediÄŸi olaÄŸanÃ¼stÃ¼ performansÄ±na devam etti."

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