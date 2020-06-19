Trabzonspor'un 3'te 1'i gitti: Nwakaeme

Ziraat Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe’yi geçerek finale yükselen Trabzonspor’un sevinci, bu sezon bordo mavilileri sırtlayan isimlerin başında gelen Anthony Nwakaeme’nin rövanş karşılaşmasında sakatlanıp oyundan çıkmasıyla yarım kaldı.

Kulüpten yıldız oyunxunun sakatlığıyla ilgili yapılan açıklamda, “Fenerbahçe maçında aldığı darbeler sonrası sakatlanarak oyundan çıkan oyuncumuz Anthony Nwakaeme’nin yapılan muayene ve MR kontrolü sonucu sol addüktör kas gurubunda grade iki tear (yırtık) tespit edilmiş olup tedavisine başlanmıştır” denildi. Şampiyonluk yolunda zorlu bir sürece giren Trabzon, bu sezonSüper Lig’de toplam 62 gol atarken, bu golün neredeyse 3’te 1’inde Nwakaeme’nin imzası var. Zira Nijeryalı yıldız, ligde 11 gol atarken, 6 da asist yaptı.

EKUBAN, FIRTINA'DA KENDİNİ BULDU

Trabzonspor'un genç yıldızı Caleb Ekuban, gösterdiği performansla takımına hayat verirken, futbol kariyerinin ise en iyi dönemini bordo mavili takımda yaşıyor. İngiltere Championship ekibi Leeds United’da kötü bir sezon geçirdikten sonra geçtiğimiz sezon başında Trabzonspor tarafından kiralanan Ganalı futbolcu attığı gollerin yanı sıra verdiği kritik paslarla adeta yeniden doğdu, 63 maçta 17 gol attı, 12 de asist yaptı.

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