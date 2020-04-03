Trabzonspor'u rahatlatan tablo!

Liglerin geleceğinin belirsizliği dışında kulüplerin canını sıkan önemli bir konu da, sözleşmeleri 31 Mayıs’ta sona erecek oyuncuların durumu...

Trabzonspor ise bu konuda son derece rahat zira bordo mavililerin Pereira, Hosseini, Sosa ve Novak dışında sözleşmesi Mayıs 2020’de biten futbolcusu bulunmuyor.

Trabzonspor, bu isimlerden Hosseini’nin sözleşmesini opsiyon kullanarak uzatma hakkına sahip. Pereira ile ilgili sezon sonu karar verecek olan yönetim, Sosa ve Novak’ın menajerleriyle görüşmeleri sürdürüyor. Stoke City’den kiralanan Ndiaye’nin de satın alma opsiyonu bulunuyor. Diğer isimlerden Uğurcan’ın 2024,

Abdulkadir Parmak, Hüseyin ve Serkan’ın 2023, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Doğan, Erce ve Yusuf’nun 2022, Sorloth, Campi, Kamil ve Guilherme’nin 2021’e kadar sözleşmeleri mevcut.





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