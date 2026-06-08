Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet ettiler: Avrupa kupalarından men tehlikesi!

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Süper Lig'de sezonu 3. sırada tamamlayan ve yeni sezonda Türkiye'yi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor, Fransa'dan gelen şok bir haberle sarsıldı.

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Corse-Matin gazetesinin haberine göre; Fransa 3. Lig ekiplerinden SC Bastia, Christ Inao Oulai'nin transferinden doğan yaklaşık 1,5 - 2 milyon euro tutarındaki iki taksiti zamanında ödemeyen Trabzonspor'u FIFA'ya şikayet etti.

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AVRUPA KUPALARINDAN MEN TEHLİKESİ!

Haberde Trabzonspor'un 2019/2020 sezonunda finansal yükümlülüklerini yerine getirmediği gerekçesiyle Avrupa kupalarından men edildiği ve geçtiğimiz Şubat ayında eski futbolcusu Thomas Meunier ile yaşadığı hukuki uyuşmazlıkta FIFA tarafından haksız bulunduğu hatırlatılarak, Bordo-mavili kulübün Bastia'ya olan borcunu kısa sürede ödememesi halinde Avrupa kupalarından men edilmek dahil ciddi yaptırımlarla karşı karşıya kalabileceği belirtildi.

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31 MAÇTA 2 GOL - 4 ASİST ÜRETTİ

Geçtiğimiz sezon başında 5,5 milyon euro bonservis, 1 milyon euro bonus ve sonraki satış kârından yüzde 20 pay karşılığında transfer edilen 20 yaşındaki Fildişi Sahilli orta saha oyuncusu, Trabzonspor formasıyla ilk sezonunda 31 resmi maça çıktı ve 2 gol - 4 asistlik performans sergiledi.

İsmi Avrupa'nın dev kulüpleriyle anılan Oulai'nin Trabzonspor ile 4 yıllık daha sözleşmesi bulunuyor.