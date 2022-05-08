HÃ¼rriyet Arama×
E-bÃ¼ltenlerGÃ¼nlÃ¼k EgazeteÂ© Copyright 2022 HÃ¼rriyet Gazetecilik ve MatbaacÄ±lÄ±k A.ÅžKullanÄ±m KoÅŸullarÄ±,Gizlilik PolitikasÄ±,Ä°letiÅŸim iÃ§in bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduÄŸunuz taktirde kullanÄ±m koÅŸullarÄ±nÄ±ve gizlilik politikasÄ±nÄ± kabul etmiÅŸ olursunuz.
HÃ¼rriyet sondakika haber ios uygulamasÄ±HÃ¼rriyet sondakika haber android uygulamasÄ±
FUTBOLPUAN DURUMUFÄ°KSTÜRBASKETBOLVÄ°DEOLARE SPORYAZARLAR
HÃ¼rriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonsporlular ÅŸampiyonluÄŸu YenikapÄ± Etkinlik AlanÄ±â€™nda kutluyor

#Trabzonspor#Åžampiyonluk#YenikapÄ±
Trabzonsporlular ÅŸampiyonluÄŸu YenikapÄ± Etkinlik AlanÄ±â€™nda kutluyor

38 yÄ±l aradan sonra SÃ¼per Ligâ€™de bu sezonun bitimine 3 hafta kala mutlu sona ulaÅŸan Trabzonsporâ€™da taraftarlar ÅŸampiyonluÄŸu kutlamaya devam ediyor.Â

Haberin DevamÄ±

GurbetÃ§i GenÃ§ler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bÃ¼nyesindeki sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla YenikapÄ± Etkinlik AlanÄ±â€™nda toplanan Bordo mavili taraftarlar ÅŸampiyonluÄŸu doyasÄ±ya kutluyor.Â 

SanatÃ§Ä±larÄ±n da sahne aldÄ±ÄŸÄ± YenikapÄ± Etkinlik AlanÄ±â€™na formasÄ±nÄ± giyerek gelen 7â€™den 70â€™e Trabzonsporlular arasÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan katÄ±lanlar, ailesi ile gelenler ve engelliler de yer aldÄ±.

Gözden KaçmasÄ±n

Son Dakika: Trabzonsporda AbdÃ¼lkadir Ã–mÃ¼râ€™Ã¼n ÅŸampiyonluk sevincindeki zor anlarÄ± kameradaSon Dakika: Trabzonspor'da Abdülkadir Ömürâ€™ün ÅŸampiyonluk sevincindeki zor anlarÄ± kamerada! Haberi görüntüle

TRABZONSPORLU TARAFTARLARDAN SAÄžDUYU Ã‡AÄžRISI

Ä°stanbul YenikapÄ±â€™da ÅŸampiyonluÄŸu kutlayan taraftarlar mutluluklarÄ±nÄ± dile getirirken, bundan sonra Trabzonsporâ€™dan daha sÄ±klÄ±kla ÅŸampiyonluk beklediklerini, bunun iÃ§in artÄ±k Ã¶nlerinin aÃ§Ä±k olduÄŸunu ifade ettiler.

Bordo mavi renklere gÃ¶nÃ¼l verenler, "FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ, Galatasaray ÅŸampiyon olursa onlar da Trabzonâ€™da kutlayabilir. Buyursunlar gelsinler. Hepimiz biriz, kardeÅŸiz, biz ayrÄ±m yapmÄ±yoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtular.

Haberin DevamÄ±

Trabzonsporlular ÅŸampiyonluÄŸu YenikapÄ± Etkinlik AlanÄ±â€™nda kutluyor

Haberle ilgili daha fazlasÄ±:
#Trabzonspor#Åžampiyonluk#YenikapÄ±

BAKMADAN GEÃ‡ME!

HocamÄ±zÄ± tÃ¼rkÃ¼ ile sakinleÅŸtirdik... NeÅŸterim ve mÃ¼ziÄŸim hazÄ±rsa ameliyat baÅŸlasÄ±n

'HocamÄ±zÄ± türkü ile sakinleÅŸtirdik...' NeÅŸterim ve müziÄŸim hazÄ±rsa ameliyat baÅŸlasÄ±n

#SaÄŸlÄ±k
En popÃ¼ler diyetle ilgili araÅŸtÄ±rma kafa karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ± AralÄ±klÄ± oruÃ§ sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi etkili deÄŸil mi

En popüler diyetle ilgili araÅŸtÄ±rma kafa karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±! AralÄ±klÄ± oruç sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi etkili deÄŸil mi?

#SaÄŸlÄ±k
Bu kasabada Ã§Ã¶p yok Kamikatsunun sÄ±rrÄ± ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sÄ±rrÄ± ne?

#Japonya

BAKMADAN GEÇME!

HocamÄ±zÄ± tÃ¼rkÃ¼ ile sakinleÅŸtirdik... NeÅŸterim ve mÃ¼ziÄŸim hazÄ±rsa ameliyat baÅŸlasÄ±n

'HocamÄ±zÄ± türkü ile sakinleÅŸtirdik...' NeÅŸterim ve müziÄŸim hazÄ±rsa ameliyat baÅŸlasÄ±n

#SaÄŸlÄ±k
En popÃ¼ler diyetle ilgili araÅŸtÄ±rma kafa karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ± AralÄ±klÄ± oruÃ§ sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi etkili deÄŸil mi

En popüler diyetle ilgili araÅŸtÄ±rma kafa karÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±! AralÄ±klÄ± oruç sanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gibi etkili deÄŸil mi?

#SaÄŸlÄ±k
Bu kasabada Ã§Ã¶p yok Kamikatsunun sÄ±rrÄ± ne

Bu kasabada çöp yok! Kamikatsu'nun sÄ±rrÄ± ne?

#Japonya