Trabzonsporlular ÅŸampiyonluÄŸu YenikapÄ± Etkinlik AlanÄ±â€™nda kutluyor

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GurbetÃ§i GenÃ§ler ile Trabzon Dernekler Federasyonu ve bÃ¼nyesindeki sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla YenikapÄ± Etkinlik AlanÄ±â€™nda toplanan Bordo mavili taraftarlar ÅŸampiyonluÄŸu doyasÄ±ya kutluyor.Â



SanatÃ§Ä±larÄ±n da sahne aldÄ±ÄŸÄ± YenikapÄ± Etkinlik AlanÄ±â€™na formasÄ±nÄ± giyerek gelen 7â€™den 70â€™e Trabzonsporlular arasÄ±nda yurt dÄ±ÅŸÄ±ndan katÄ±lanlar, ailesi ile gelenler ve engelliler de yer aldÄ±.

TRABZONSPORLU TARAFTARLARDAN SAÄžDUYU Ã‡AÄžRISI



Ä°stanbul YenikapÄ±â€™da ÅŸampiyonluÄŸu kutlayan taraftarlar mutluluklarÄ±nÄ± dile getirirken, bundan sonra Trabzonsporâ€™dan daha sÄ±klÄ±kla ÅŸampiyonluk beklediklerini, bunun iÃ§in artÄ±k Ã¶nlerinin aÃ§Ä±k olduÄŸunu ifade ettiler.



Bordo mavi renklere gÃ¶nÃ¼l verenler, "FenerbahÃ§e, BeÅŸiktaÅŸ, Galatasaray ÅŸampiyon olursa onlar da Trabzonâ€™da kutlayabilir. Buyursunlar gelsinler. Hepimiz biriz, kardeÅŸiz, biz ayrÄ±m yapmÄ±yoruz" ÅŸeklinde konuÅŸtular.

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