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Trabzonsporlu Uğurcan Çakır kararını açıkladı! Galatasaray'ı değil, Avrupa'yı istiyor

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#Transfer#Trabzonspor#Galatasaray
Trabzonsporlu Uğurcan Çakır kararını açıkladı Galatasarayı değil, Avrupayı istiyor
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2024 07:00

Trabzonspor kaptanı hakkında çıkan transfer iddialarına yanıt verdi. “Ben Trabzonsporluyum, bu takımın kaptanıyım. Bu takımın kaptanı olmaktan, burada oynamaktan gerçekten çok mutluyum, gururluyum. Çıkan haberler aslında ilgimi çekmiyor” diyen 27 yaşındaki futbolcu Avrupa’ya gidip orada kendisini göstermek istediğini ifade etti.

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Trabzonspor’un kaptanı Uğurcan Çakır hakkındaki Galatasaray’a gideceği yönündeki iddialara yanıt verdi. Tecrübeli futbolcu hakkında çıkan Galatasaray haberleri ile ilgili dünkü idmanda yaptığı açıklamada “Ben Trabzonsporluyum, bu takımın kaptanıyım. Bu takımın kaptanı olmaktan, burada oynamaktan gerçekten çok mutluyum, gururluyum. Çıkan haberler aslında ilgimi çekmiyor diyebilirim. Bu takımın kaptanıyım ve burada olmaktan mutluyum, şehrimi seviyorum, takımımı seviyorum. Ve bu takımın kaptanı olmaktan gururluyum” dedi.

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‘NİYE GİTMEDİM’ DEMEK İSTEMİYORUM

Güncel piyasa değeri 8 milyon Euro olarak gösterilen ve Trabzonspor ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam eden 27 yaşındaki futbolcu Avrupa’da bazı takımlardan teklif gelip gelmediği yönündeki soruya, “Tabii ki Avrupa hedefim her zaman var. Kendimi ona göre hazırlayıp en azından Avrupa’ya gidip orada kendimi göstermek istiyorum. Futbolu bıraktığımda ‘niye gitmedim’ demek istemiyorum. Avrupa hayalim yüzde 100 var. Ona göre çalışıyorum. Başkanımdan da sözü aldım, teklif gelirse, oturur başkanımızla da değerlendiririz” yanıtını verdi.

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ELEŞTİRİYE DE ÖVGÜYE DE BAKMIYORUM

Başarılı bir sezon geçirmesine karşılık Milli Takım’da da haksızlığa uğradığını düşünmediğini belirten Uğurcan “Kimsenin beni eleştirmesi, övmesi gibi şeylere bakmıyorum. En iyi performansımı sergilemeye çalışıyorum, vicdanen en iyisi olduğumu düşünüyorum. Haksızlığa uğradığımı da düşünmüyorum. Çünkü herkes ne olduğunu görüyor, biliyor zaten. Ben kendim her zaman en iyi olmak için çalıştığımı, kulübüme, takımıma, takım arkadaşlarıma yardımcı olmak için çalıştığımı düşünüyorum. Böyle yapmaya devam edeceğim” ifadesini kullandı.

BU SEZON HEDEF TÜRKiYE KUPASI’NI KAZANMAK

“İstediğimiz gibi bir ilk yarı geçirmedik ama bence hala ilk 5 için şansımız olduğunu düşünüyorum” diyen Uğurcan Çakır, Türkiye Kupası ile ilgili de şunları söyledi: “Alanya, Rize ve İskenderun var grubumuzda. Fikstürümüzün iyi olduğunu düşünüyorum. Kupayı kazanmak istiyoruz. Trabzonspor Kulübü’ne bir kupa daha hediye etmek istiyoruz.”

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#Transfer#Trabzonspor#Galatasaray

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