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Trabzonsporlu taraftarlar için stadyum dışına aşırı çadırı

#Covid-19#Trabzonspor#Süper Lig
Trabzonsporlu taraftarlar için stadyum dışına aşırı çadırı

Trabzonspor ve İl Sağlık Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, bordo mavililerin, Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edeceği karşılaşmanın oynanacağı stadyum dışındaki bilet gişeleri alanında taraftarlar için açı çadırı kuruldu.

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Spor Toto Süper Lig'in ilk devresini lider tamamlayan Trabzonspor, ligin 20'inci haftası ve sezonun ikinci yarısının açılış karşılaşmasına evinde Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Trabzonspor Kulübü, taraftarların stadyuma girmesinde aşı zorunluğu kapsamında, stat dışına aşı çadırı kurulması için İl Sağlık Müdürlüğü'nce protokol imzaladı. Yapılan protokolle, Medical Park Stadyumu Passolig gişeleri önünde aşı çadırları kuruldu. Saat 20.00'da başlayacak karşılaşma öncesi, 'hatırlatma aşısı' olmayan taraftarlar, çadırlara gelerek 3'üncü doz aşılarını yaptırdı.  

SAAT 17.00'A KADAR AÇIK

Kulüpten yapılan açıklamada, 'hatırlatma aşısı' olmayan kişilerin stadyumlarda müsabaka izleyemeyecekleri hatırlatılarak, "Henüz 3'üncü doz aşısını olmamış taraftarlar, aşı çadırlarında (Biontech veya Sinovac) aşılarını yaptırdıktan 30 dakika sonra stadyuma giriş sağlayabileceklerdir. Gerek Sağlık Bakanlığı'nın izin verdiği aşı noktalarında gerekse Medical Park Stadyumu'nda kurulan aşı çadırında bugün saat 17.00'ye kadar 'hatırlatma aşısı' yaptıran kişiler stadyuma giriş yapabilecektir. Bugün saat 17.00'den sonra aşı olan taraftarlarımızın stadyuma girişleri kabul edilmeyecektir" denildi.

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#Covid-19#Trabzonspor#Süper Lig

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