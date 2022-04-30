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Trabzonsporlu taraftalar şampiyonluğu doyasıya kutladı

#Trabzonspor#Süper Lig#Antalyaspor
Trabzonsporlu taraftalar şampiyonluğu doyasıya kutladı

Süper Lig'de Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak 38 yıllık şampiyonluk özlemine son veren Trabzonspor'da taraftarlar sahaya inerek büyük coşku yaşadı.

Trabzonsporun şampiyonluk coşkusundan en özel fotoğraflarTrabzonsporun şampiyonluk coşkusundan en özel fotoğraflar
Trabzonsporun şampiyonluk coşkusundan en özel fotoğraflar

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Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında Trabzonspor, evinde Antalyaspor ile 2-2 berabere kaldı ve bu sonuçla 38 yıl aranın ardından ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bordo-mavililer, en son 1983-1984 sezonunda şampiyon olurken, tam 38 yıl aradan sonra şampiyon olma sevincini yaşadı. 

Maçın son düdüğünün çalmasının ardından büyük sevinç yaşayan bordo mavili taraftarlar, sahaya akın etti. 

Oyuncular ve Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın etrafını saran bordo mavili taraftarlar, şampiyonluğu doyasıya kutladı.

Şehir merkezinde ve Türkiye'nin 4 bir yanında bordo-mavililer şampiyonluk sevincini doyasıya kutlarken ortaya renkli görüntüler çıktı.

Karabükte şampiyonluk kutlandı

Trabzonsporun şampiyon olması Karabük’te coşkuyla kutlandı. Maçın bitiş düdüğüyle birlikte bordo-mavili taraftarlar, 100. Yıl Mahallesi 1003 No’lu Cadde üzerinde toplandı. Trabzonspor bayraklarıyla caddede bir araya gelen taraftarlar, meşaleler yakarak şampiyonluk şarkıları söyledi. Taraftarlar, araçlarıyla da kentte tur atarak takımlarının şampiyonluğunu kutladı.

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Taksim'de de coşku vardı

Bordo-mavili taraftarlar mutluluğunu Taksim Meydanı’nda da yaşarken, meşaleler ve bayraklarıyla şampiyonluğu kutladı. Bir grup taraftar, meydanda havai fişek de patlattı. 

Trabzonsporlu taraftalar şampiyonluğu doyasıya kutladı

İzmir'de tulumlu kutlama

Antalyaspor karşılaşmasını Cumhuriyet Meydanı’nda izleyen taraftarlar maç bitiminde ortalığı karnaval alanına çevirdi. Tam 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun coşkusunu doyasıya yaşayan Trabzonsporlu taraftarlar tezahüratlarla ortalığı inletti. Maç biter bitmez meşaleler yakan futbolseverler tulum eşliğinde müzik gösterileri yaptı. Ardından horon çekip kolbastı oynayan taraftarlar renkli görüntüler oluşturdu.

Taraftarlardan Kenan Yılmaz tarifi zor bir mutluluk yaşadığını belirterek, "Bugünleri çok bekledik ve çok özledik. Allahı’ma şükür yüzümüz güldü. Bize her yer Trabzon" dedi.

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Özcan Sağlam, hak ettikleri bir şampiyonluğu aldıklarını belirterek, "Yıllarca bekledik, takımımıza inandık. Bu sene bu coşkuyu yaşıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Ama bu yetmez devamı gelecek" diye konuşurken, Gamze Şükür ise, "Hepimiz çok mutluyuz ve gururluyuz. Sonuna kadar hak ettiğimiz bir şampiyonluk oldu" cümlelerini kurdu. Cumhuriyet Meydanı’nda şampiyonluğu kutlayan Trabzonsporlular, İzmir caddelerinde de uzun araç konvoyları oluşturdu

Trabzonsporlu taraftalar şampiyonluğu doyasıya kutladı

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#Trabzonspor#Süper Lig#Antalyaspor

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