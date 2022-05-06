Trabzonsporlu oyunculardan şampiyonluk sözleri: "Mutluluktan ağladık"

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Karşılaşmanın ardından yayıncı kuruluş mikrofonlarına birlikte konuşan Serkan Asan ve Ahmetcan Kaplan değerlendirmelerde bulundu.

Şampiyonluk sonrası büyük mutluluk yaşadıklarını kaydeden Serkan Asan, "Herkesin emeği var bu şampiyonlukta, çok uğraştık. Çocukluğundan beri hayalini kurduğumuz şampiyonluğun içinde olmak bizim için gurur verici. Altyapıdan birkaç kişi ile birlikte aynı sahada olmak çok gurur verici. 61. maçım için de çok mutluyum, gururluyum. İnşallah oynadığım maç süresi devam eder. Şampiyonluk anı bambaşkaydı. Tarif edemeyiz, mutluluktan ağladık. Mahalle arasında top oynarken Trabzonspor'un şampiyonluğunu hayal ediyorduk, o formayı giyip tanıklık etmek çok büyük gurur ve mutluluk." diye konuştu.

Genç yaşta bu duyguları yaşamanın önemine vurgu yapan Ahmetcan Kaplan, "Öncelikle şampiyon olduk, mutluyuz. Herkesin emeği var. Maça gelirsek şanssız bir gol yedik son dakika, ama dostluk kazandı. Oynayan, oynamayan herkese teşekkürler. 19 yaşında bu duyguları yaşamak herkese nasip olmuyor, bana oldu. Gerçekten tarifsiz duygular." diye konuştu.

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Djaniny ise "Çok zor bir sezon oldu. Ama tek hedefimiz şampiyonluktu ve bunu başardık. Şampiyon olduktan sonra bile oynadığımız tüm maçlarda neden şampiyon olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.