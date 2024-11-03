Trabzonsporlu oyunculardan, Fenerbahçe maçı sonrası 'gol' tepkisi!

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Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olan Trabzonspor'da Okay Yokuşlu ve Simon Banza, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

BANZE: NET BİR GOL

Aslında Okay'ın attığı gol... İzledik. Faul yok. Gol net bir gol. İstemediğimiz bir sonuç. Hayal kırıklığı. Maçı kazanmaya yakındık. Bu güzel şehir için savaşmaya devam edeceğiz. Pes edemeyiz. Bırakamayız. Bu şehir için mücadele devam edeceğiz.

OKAY YOKUŞLU: FAUL YOKTU

Bu şekilde yenilmek çok üzücü. Hayal kırıklığı. Basit goller yedik. Öne geçmemize rağmen maçı galip bitirebilirdik. Çok üzgünüz. İyi mücadele ettik aslında. Maçı kazanmak için çok fırsatımız vardı. Benim golüm var. Onun gol olduğunu düşünüyorum. Canı sağolsun hakemimizin. Onun da işi kolay değildi. Canı sağolsun.