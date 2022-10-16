Trabzonsporlu oyuncular Beşiktaş maçını değerlendirdi! "Takım olarak iyi bir iş çıkardık"

Haberin Devamı

Süper Lig'de Beşiktaş ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor'da oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

Kazanamadıkları için üzgün olduklarını ifade eden Maxi Gomez, "Gol atmak önemli. Ancak mücadele etmek ve takıma yardımcı olmak da önemli. Zor bir statta oynadık ve bu kolay değil. Gol attığım için mutluyum. Takım olarak iyi bir iş çıkardık. Arka arkaya çok maç oynuyoruz. Kazanabilmek adına her türlü mücadeleyi gösterdik. Kazanmaya çok yakındık. Kazanamadığımız için üzgünüz ama elimizden geleni yaptık." açıklamasını yaptı.

Beşiktaş'a karşı iyi bir maç çıkardıklarını kaydeden Trezeguet, "Toplamda 18 ya da 19 maç oynadık. Yorucu bir durum. Beşiktaş maçına çıkmadan iki maç daha oynadık. Onlar dinlenmişti. Ne kadar hazır olduğumuzu gösterdik. Beşiktaş gibi iyi bir takıma karşı oynadık ve iyi de oynadık. Belki de kazanmayı hak ettik ama 1 puanla ayrılıyoruz. Kendi adıma da iyi bir maçtı." şeklinde konuştu.

Haberin Devamı

Kazanacak pozisyonları bulduklarını belirten Uğurcan Çakır, "İstediğimiz oyunu oynadık. İkinci yarının başında da net pozisyonumuz vardı. Onu atsak maç kopacaktı. Beşiktaş taraftarlarının desteğiyle bize baskı kurdu. Beşiktaş büyük bir takım ve burası zor bir deplasman. 1 puan iyi ama kazanacak pozisyonları bulduk." diye konuştu.

Bartın'daki maden kazasında ölenlere rahmet dileyen Çakır, "İki gündür çok üzgünüz, hayat bazen böyle tuhaf. Ölen şehirlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyoruz. Biz de işimizi yapmak zorundayız." dedi.