×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO TV REHBERİ
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Trabzonsporlu Onana'ya İstanbul'dan talip var! Kulüp ortaya çıktı

Güncelleme Tarihi:

#Onana#Transfer#Beşiktaş
Trabzonsporlu Onanaya İstanbuldan talip var Kulüp ortaya çıktı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 08, 2026 18:29

Trabzonspor'un sezon başında Manchester United'dan kiraladığı Andre Onana ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bordo-mavililerdeki geleceği belirsizliğini koruyan Onana için İstanbul devinin devreye olduğu kaydedildi.

Haberin Devamı

Sezonu Trabzonspor formasıyla kiralık olarak geçiren Andre Onana için yaz transfer dönemi kritik gelişmelere sahne olabilir. Kamerunlu kalecinin, bonservisini elinde bulunduran Manchester United ile sözleşmesi iki yıl daha devam etse de İngiliz ekibindeki geleceği belirsizliğini koruyor.

 

İngiliz basınından Daily Mail’in haberine göre Onana, teknik heyetin uzun vadeli planları arasında yer almıyor. Buna rağmen deneyimli file bekçisi, sezon sonunda İngiltere’ye dönerek yeniden forma şansı bulmayı hedefliyor.

Trabzonsporlu Onanaya İstanbuldan talip var Kulüp ortaya çıktı

Öte yandan Manchester United’da kaleyi devralan Senne Lammens, performansıyla teknik ekibin güvenini kazanmış durumda. Kulüp yönetiminin de yüksek maaşlı bir yedek kaleciye sıcak bakmaması, Onana’nın takım içindeki konumunu zora sokuyor.

Haberin Devamı

Trabzonsporlu Onanaya İstanbuldan talip var Kulüp ortaya çıktı

UNITED, BONSERVİSİNDEN ZARAR ETMEK İSTEMİYOR

Taraflar arasında önümüzdeki haftalarda yapılacak görüşmelerin ardından nihai kararın verilmesi bekleniyor. Ancak mevcut tabloda, Kamerunlu kalecinin ya bonservisiyle gönderilmesi ya da yeniden kiralanması en güçlü ihtimal olarak öne çıkıyor. İngiliz devi, 2023 yılında Inter'den transfer ettiği oyuncudan en azından yaptığı yatırımın bir kısmını geri kazanmayı hedefliyor.

Trabzonsporlu Onanaya İstanbuldan talip var Kulüp ortaya çıktı

BEŞİKTAŞ İLGİ DUYUYOR

Onana’nın durumu transfer piyasasında da yakından takip ediliyor. Trabzonspor, başarılı kaleciyi kadrosunda tutmak isterken, Beşiktaş da gelişmeleri izliyor. Fransa’dan Monaco’nun yeniden devreye girebileceği konuşulurken, Suudi Arabistan kulüplerinin de oyuncuya ilgisi sürüyor.

Trabzonsporlu Onanaya İstanbuldan talip var Kulüp ortaya çıktı

Haberin Devamı

#Onana#Transfer#Beşiktaş

BAKMADAN GEÇME!