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Haber Giriş: 18.04.2020 - 08:15,Son Güncelleme:

Trabzonsporlu Nwakaeme'ye talip var! 8 milyon Euro...

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Trabzonsporlu Nwakaeme'ye talip var! 8 milyon Euro...
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Trabzonspor'un en önemli hücum silahlarından biri olan Anthony Nwakaeme için bu kez de Al Hilal takımı devrede. İddiaya göre Al Hilal, Nijeryalı oyuncuyu transfer etmek için 8 milyon Euro’yu gözden çıkardı.

Trabzonspor’un 1.1 milyon Euro’ya renklerine bağladığı Anthony Nwakaeme, değerini katlıyor. Daha önce Başkan Ağaoğlu’nun ‘Çin’den 6 milyon Euro teklif ettiler’ dediği 31 yaşındaki yıldız için bu kez de Araplar devrede. İddiaya göre Al Hilal, 8 milyon Euro’yu gözden çıkardı. Bu sezon 13 gol, 11 asistle oynayan Nwakaeme konusunda Trabzonspor Yönetimi’nin beklentisi ise en az 12-13 milyon Euro.

Fırtına’nın en önemli hücum silahlarından biri olan Nwakaeme, teknik direktör Hüseyin Çimşir’in de vazgeçilmezi. Nwakaeme, Trabzonspor formasıyla 2 yılda toplam 24 gol, 20 asistlik müthiş bir performans gösterdi. (Fanatik)

 

Trabzonsporlu Nwakaemeye talip var 8 milyon Euro...

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