Trabzonsporlu Nwakaeme transferi için yeni açıklama! 'Takımın en çok kazananı olacak...'

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Süper Lig 'de şampiyonluğa ulaşan Trabnzonspor'da yıldız futbolcu Nwakaeme ile ilgili gelişmeleri her geçen gün devam ediyor.

Bu sezon Süper Lig'de forma giydiği 28 maçta 11 gol, 10 asistlik performanslar yakalayan, şampiyonlukta büyük pay sahibi Nijeryalı yıldız, Kayserispor maçının ardından durumu ile ilgili "Trabzonspor başkanı dışında kimseyle görüşmedim. Trabzonspor'u çok seviyorum. Başkanla anlaşmaya yakınız. Benim Trabzonspor'dan ayrılışım ancak kulüp beni istemezse gerçekleşir" açıklamasını yapmıştı.

İstanbul takımlarıyla da adı anılan Nijeryalı yıldız Anthony Nwakaeme'nin menajeri Deniz Türker, Fanatik'e yaptığı açıklamada, "Trabzonspor , Nwakaeme'ye takımın en çok kazanan oyuncusu olacağı bir yazılı teklif yaptı. Anthony'nin yanıtını bekliyoruz." dedi.

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ANTHONY NWAKAEME'NİN KARİYERİ

21 Mart 1989 doğumlu Nijeryalı futbolcu Anthony Nwakaeme, Danimarka'daki Vejle Futbol Akademisi'nde altyapı eğitimi gördü.

Profesyonel futbol kariyerine 2010 yılında Romanya İkinci Ligi ekibi Arieşul Turda takımında başlayan Nwakaeme, burada geçirdiği kiralık sezonunda görev yaptığı 8 maçta 5 gol attı.

2011 yılında Romanya Birinci Ligi ekibi Universitatea Cluj'e geri döndü ve 2011-2012 sezonunda iyi bir performans göstererek oynadığı 28 karşılaşmada 7 gol kaydetti.

Başarılı Romanya günlerini ardından bırakan yıldız futbolcu, 2013 yılında İsrail Ligi ekibi Hapoel Ra'anana'ya transfer oldu. İsrail'deki ilk maçında golle tanışan Nwakaeme, 2015 yılında bir diğer İsrail Ligi ekibi Hapoel Be'er Sheva'ya geçti.

Bu kulüpte oynadığı ilk maçta da gol kaydeden Nwakaeme, 2017 yılında İsrail Premier Ligi'nin en iyi oyuncusu ödülünü kazandı.

Hapoel Be'er Sheva'da muhteşem başarılara imza atan Nijeryalı futbolcu, 2016, 2017 ve 2018'de üst üste üç kez şampiyonluğa ulaştı.

Bu başarılı performans ile bordo-mavili ekibin dikkatini çeken Nwakaeme, 2018 yılının ağustos ayında Trabzonspor'un yolunu tuttu.

Nwakaeme, Nijerya Milli Takımı formasını ise sadece 1 kez giyme şansına ulaştı. Bordo-mavili futbolcu, Nijerya'nın Cezayir ile 1-1 berabere kaldığı 2018 Dünya Kupası eleme karşılaşmasında forma şansı buldu.

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Trabzonspor'da Cornelius'un ardından en çok gol atan oyuncu olan Anthony Nwakaeme, bordo-mavililerde şampiyonluğun en büyük mimarlarından biri. Nwakaeme, bu sezon çıktığı 27 lig maçında 11 gol 10 asistlik performans sergiledi. Konferans Ligi'nde de sahneye çıkan Nwakaeme, 4 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

İsrail'in Hapoel Beer Sheva takımından 2018-2019 sezonu başında 1 milyon 100 bin avro bonservis bedeliyle transfer edilen 33 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi haziran ayı itibarıyla sona eriyor.