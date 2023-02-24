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Trabzonsporlu Marc Bartra'dan yenilgi yorumu: 'Hayatımın en kötüsü'

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#Trabzonspor#Bartra#Basel
Trabzonsporlu Marc Bartradan yenilgi yorumu: Hayatımın en kötüsü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2023 01:29

Trabzonspor'un savunma oyuncusu Marc Bartra, Basel'e 2-0 mağlup olarak Avrupa'ya veda ettikleri maçın ardından konuştu.

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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Basel'e deplasmanda 2-0 kaybederek elenen Trabzonspor'da Marc Bartra, maç sonunda açıklamalarda bulundu.

İşte Marc Bartra'nın açıklamaları;

İnanılmaz gerçekten. Belki de hayatımın en kötü mağlubiyeti. Birçok gol pozisyonu yakaladık. Maçı domine ettik. Penaltı kaçırdık. İnanılmaz bir durum, ben de açıklamakta güçlük çekiyorum.

CANIMIZI YAKTI

Hakem konusuna çok fazla girmek istemiyorum. Ama iki maça bakınca hak eden taraf bizdik. Çok canımızı yakan bir durum oldu

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#Trabzonspor#Bartra#Basel

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