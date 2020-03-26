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Futbol
AA
Haber Giriş: 26.03.2020 - 14:26,Son Güncelleme:/

Trabzonsporlu Manoel Messias baba oldu!

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Trabzonsporlu Manoel Messias baba oldu!
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Trabzonspor'un devre arasında kadrosuna dahil ettiği Brezilyalı stoper Manoel Messias'ın erkek çocuğu oldu.

Bordo-mavili kulübün internet sitesinden yayımlanan tebrik mesajında, şu ifadelere yer verildi:

"Futbolcumuz Manoel Messias ve luana Fernandes de Assis çiftinin erkek çocukları dünyaya geldi. Brezilya'nın Belo Horizonte şehrinde dünyaya gelen bebeğe Bernardo Fernandes Carvalho ismi verildi. Trabzonspor Kulübü olarak
Messias ailesini tebrik ediyor, çocuklarına sağlıklı ve mutlu bir ömür diliyoruz."

Trabzonsporlu Manoel Messias baba oldu

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