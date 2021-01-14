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Futbol
AA
Haber Giriş: 14.01.2021 - 15:38 | Son Güncelleme:

Trabzonsporlu futbolculardan Vali Ustaoğlu'na ziyaret

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Trabzonsporlu futbolculardan Vali Ustaoğlu'na ziyaret
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 Trabzonsporlu futbolcular Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu'nu ziyaret etti.

Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, Vali Ustaoğlu ile makamında bir süre sohbet etti.

Ustaoğlu, futbolcuların ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, her iki futbolcuya da başarılarının devamını diledi.

Futbolcular, Ustaoğlu'na Trabzonspor forması hediye etti. Ustaoğlu ise futbolculara çeşitli hediyeler verdi.

Trabzonsporlu futbolculardan Vali Ustaoğluna ziyaret

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