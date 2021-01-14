Trabzonsporlu futbolculardan Vali Ustaoğlu'na ziyaret

Abdülkadir Ömür ve Abdulkadir Parmak, Vali Ustaoğlu ile makamında bir süre sohbet etti.

Ustaoğlu, futbolcuların ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ifade ederek, her iki futbolcuya da başarılarının devamını diledi.

Futbolcular, Ustaoğlu'na Trabzonspor forması hediye etti. Ustaoğlu ise futbolculara çeşitli hediyeler verdi.

250 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" Misli.com'da! Hemen üye ol...