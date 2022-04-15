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Trabzonsporlu futbolculardan Karagümrük maçı yorumu: "Her şeyi denedik"

#Trabzonspor#Edin Visca#Stefano Denswil
Trabzonsporlu futbolculardan Karagümrük maçı yorumu: Her şeyi denedik

Trabzonspor'da Edin Visca ve Stefano Denswil, Fatih Karagümrük maçının ardından değerlendirmelerde bulundu.

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Maçı kazanmak adına her şeyi denediklerini belirten Edin Visca, "Her şeyi denedik. Top bazen girmiyor. Bence iyi oynadık. Aynı ciddiyetle devam etmemiz gerekiyor. Hedefimiz iki kupa, sonuna kadar gitmemiz gerek. Stres yapmamalıyız. İyi oynadık. 30 şut çektik. Bazen girmiyor. Bu futbolda var." dedi.

Müsabakayı kazanacak gol pozisyonlarını bulduklarını kaydeden Stefano Denswil, "Bugün aslında 3 puan için oynadık. İyi başladık ama ilk yarıyı 1-0 geride kapattık. İkinci yarıda iyi başladık, baskı kurduk ve golü bulduk ve hatta goller atacak fırsatlarımız da vardı ama kullanamadık. Karışık duygular içerisindeyim çünkü tek amacımız 3 puandı. Her şeyi denedik, maalesef 1-1 biten maçla karşı karşıyayız." diye konuştu.

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#Trabzonspor#Edin Visca#Stefano Denswil

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