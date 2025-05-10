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Trabzonsporlu futbolculardan final sözleri: 'Rövanşı kupada alacağız!'

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Galatasaray#Süper Lig
Trabzonsporlu futbolculardan final sözleri: Rövanşı kupada alacağız
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2025 23:22

Trabzonspor'da Arseniy Batagov ve Pedro Malheiro, Galatasaray'a 2-0 mağlup oldukları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

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Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Galatasaray'a sahasında 2-0 mağlup olan Trabzonspor'da Arseniy Batagov ve Pedro Malheiro, maç sonu konuştu.

İşte Trabzonspor'lu futbolcuların açıklamaları;

BATAGOV: KUPA FİNALİNİ KAZANACAĞIZ

"İlk yarı baskılarda iyiydik, rakibe de fırsatlar veremedik. Değerlendiremediğimiz gol fırsatları da vardı. İkinci yarı başlangıcı zor oldu. Rakibin duran toplarında sıkıntı yaşadık. Bunu düzeltip kupa finalini kazanacağız diye düşünüyorum."

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MALHEIRA: KUPAYI KAZANACAĞIMIZA EMİNİM

"Maça aslında iyi başladık. Galatasaray'ın oyun kurulumlarını engelledik Biz de aslında iyi bir oyun ortaya koyduk, istediklerimizi yaptık, fırsatlarımız da vardı. İlk golü biz atabilseydik maçı farklı bir havaya sokabilirdi. Ancak kaybettik. Şu an kaybettik. Düşünmemiz gereken final maçı. Bunlar iki farklı maç olacak. Final maçı daha farklı olacak. En iyi oyunla kupayı kazanacağımızdan eminim ben."

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#Trabzonspor#Galatasaray#Süper Lig

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