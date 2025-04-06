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Trabzonsporlu futbolcular mağlubiyetin ardından açıkladı: "Öğreneceğimiz şeyler var!"

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Malheiro
Trabzonsporlu futbolcular mağlubiyetin ardından açıkladı: Öğreneceğimiz şeyler var
Oluşturulma Tarihi: Nisan 06, 2025 22:02

Trabzonspor'da Denis Draguş ve Pedro Malheiro, Fenerbahçe'ye 4-1 mağlup oldukları maçın ardından hayal kırıklığı yaşadıklarını dile getirdi.

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe deplasmanına konuk olan Trabzonspor, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Söz konusu yenilginin ardından ise Pedro Malheiro ve Denis Draguş açıklamalarda bulundu.

İşte Trabzonsporlu futbolcuların açıklamaları;

DRAGUŞ: "ÖĞRENECEĞİMİZ DERSLER VAR"

Mağlubiyetin ardından konuşuna Denis Draguş, "Maalesef skoru koruyamadık. Skoru bulduk. İlk yarıyı önde kapattık. İkinci yarı başında ilk ve ikinci golleri hızlı ve arka arkaya yedik, böyle olunca sıkıntılı bir maç oldu. Gol attım ama yetmedi. Öğreneceğimiz dersler var." ifadelerini kullandı.

MALHEİRO: "BELKİ BUGÜN KAYBETTİK AMA..."

Pedro Malheiro ise; "Maça iyi başladık. Hafta boyunca çalıştığımız şeyleri sahaya iyi yansıttık. İyi bir takıma karşı oynadık. İlk yarıyı önde bitirdik. İkinci yarının ilk 10-15 dakikası zor olacağını biliyorduk, iyi bir takıma karşı oynuyoruz. Fenerbahçe, arka arkaya 2 gol olunca işler zor gitmeye başladı. İyi çalıştık. Belki bugün kaybettik ama bundan öğrenip kullanacağımız şeyler olacaktır. İyi yolda olduğumuzu düşünüyorum." şeklinde konuştu.

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#Trabzonspor#Fenerbahçe#Malheiro

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